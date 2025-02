Pobre México

Tenía preparada otra columna para celebrar un año más de la fundación de nuestra ciudad. Te la compartiré la próxima semana. El cambio obedece a que hubo una ausencia injustificable en la ceremonia conmemorativa del 108 aniversario de la Constitución de 1917, realizada en el Teatro de la República en Querétaro, este 5 de febrero. Allí, los constituyentes originarios juramentaron nuestra Carta Magna, dando fin a la lucha armada que bañó de sangre a nuestro país a principios del siglo pasado —porque, respetado lector, en México, los mexicanos que no supieron resolver sus diferencias se mataron entre sí; un millón de muertos costó este cataclismo social—. No asistió la Sra. presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández. La razón: no fue invitada, y la Presidenta de apellido extranjero asumió (entre risas irónicas) la responsabilidad, “porque nuestras luchas no son las mismas y yo represento la lucha contra la corrupción y el nepotismo”. Jamás, ni en tiempos de su antecesor, se había llegado a esos extremos.

En un doble lenguaje, la Sra. Sheinbaum hace uso de un discurso patriotero para asumirse defensora del pueblo y es, a la vez, obsequiosa con nuestros vecinos del Norte. En el festín de los nibelungos, bajo la conducción del brujo mayor, destruye todo aquello que le “estorba” para la consolidación de lo que ella, imagina, es el Estado ideal. Mujer de pasiones, estatista no estadista, no descansará hasta que el tótem de la 4T adorne todas las plazas públicas del país.

Mientras la Presidenta disfruta (su expresión corporal así lo manifiesta), la real politik se impone y los factores reales de poder se alinean al gran capital. El Sr. Trump enseña el puño y, en un alarde de su poderío militar, hace navegar el portaaviones Nimitz con un par de barcos escolta frente a las costas de Baja California. El secretario de Estado, Marco Rubio, logra la sumisión de los pequeños países centroamericanos y la cancelación adelantada del acuerdo económico, entre el gobierno panameño y China, de la Ruta de la Seda. Los empresarios especulan para sacar ventajas y, ante la incapacidad del Gobierno de poner un alto a la violencia, el crimen organizado disputa la soberanía que, en los discursos, la Presidenta asegura defender.

Grave, muy grave lo que está sucediendo: el sistemático desmantelamiento de las instituciones públicas, la utilización del erario para la compra de sufragios, el abuso de la sobrerrepresentación, la extorsión para obtener los votos faltantes a fin de modificar la Constitución y ahora, de plano, el desprecio por la representante legítima del Poder Judicial, precisamente, el que garantiza la constitucionalidad de las acciones de los otros poderes. Estamos frente a una flagrante violación constitucional y tal parece que a pocos interesa.

Por curiosidad pregunté a un joven qué opinaba de lo que está sucediendo. Me contestó (sic) que todo es culpa de los políticos, que lo único lamentable es que él estaba por recibir su green card y ahora tiene que esperar por órdenes del Departamento de Estado de los gringos. ¡Pobre México!