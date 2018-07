Pitcheo, batazos y atrapadas en el Juego de Estrellas

No por lamentar el que en la edición de este 2018 de los tradicionales y espectaculares sucesos de media campaña en las Grandes Ligas no haya existido participación alguna de peloteros mexicanos, se puede dejar de apreciar que a diferencia de los eventos similares en el beisbol profesional mexicano, los que realiza la organización del máximo beisbol mundial (Major League Baseball o MLB) son muy exitosos y atractivos, por lo que es necesario que al seno de las Ligas beisboleras profesionales de verano e invierno en México se revisen los esquemas a efecto de proveer de atractivos a los espectáculos de media temporada, ya que los que se organizan por ahora son carentes de interés suficiente para la afición.

Sobresale el poder bateador exhibido en el Festival de Bambinazos (Homerun Derby) efectuado el lunes 16 de junio en el Estadio Nationals Park de los Nacionales de Washington, y el poderoso aporreador Bryce Harper brilló ganando el certamen a Kyle Schwarber, de los Cachorros de Chicago.

Jugando en su casa, Harper mostró que conjuga bien la destreza con la experiencia y sacó provecho del conocimiento de las particularidades del coloso deportivo y el apoyo de su público para imponerse entre excelentes tundebolas de clase mundial, como Jesús Aguilar de los Cerveceros de Milwaukee; Rhys Hoskins de Phillies de Filadelfia; Alex Bregman de los Astros de Houston; Kyle Schwarbe de los Cachorros de Chicago; Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta; el ex jugador de Charros de Jalisco, Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, y Javier Báez de los Cachorros de Chicago, hubiere sido grato tomaren en cuenta para participar en el Derby de aporreadores al joven toletero tapatío Christian Villanueva, quien perteneciente a los Padres de San Diego lleva ya 19 bambinazos conectados en esta campaña y es el poseedor del mejor récord en cuanto a número de palos de vuelta entera encajados por un pelotero mexicano en una campaña jugando como novato. ¡Ojalá el próximo año!

Y en la edición 89 del tradicional Juego de Estrellas ambas Ligas llegaron con 43 victorias cada cual y tras haber empatado en dos ocasiones y las dos con 361 carreras anotadas y tras fragorosa batalla el triunfo fue por ocho carreras a seis para el equipo de la Liga Americana sobre el conjunto de la Liga Nacional, en emotivo encuentro que se resolvió en 10 entradas, siendo la victoria por sexto año consecutivo para el seleccionado de la Americana sobre el de la Nacional.

El elenco por la Liga Nacional tuvo como mánager al de Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, y los elementos componentes fueron: Jacob deGrom de los Mets de Nueva York; Jon Lester, Willson Contreras y Javier Báez, de los Cachorros de Chicago; Mike Foltynewicz, Freddie Freeman, Nick Markakis y Ozzie Albies de los Bravos de Atlanta; Charlie Blackmon, Nolan Arenado y Trevor Story de los Rockies de Colorado; Sean Doolittle y Bryce Harper de los Nacionales de Washington; Matt Kemp, Max Scherzer y Kenley Jansen de los Dodgers de Los Ángeles; Buster Posey y Brandon Crawford de Gigantes de San Francisco; J.T. Realmuto de los Marlines de Florida; Patrick Corbin y Paul Goldschmidt de los Diamondbacks de Arizona; Joey Votto, Scooter Gennett y Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati; Eugenio Suárez, Josh Hader, Lorenzo Cain y Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee; Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia; Miles Mikolas de los Cardenales de San Luis; Brad Hand de los Padres de San Diego y Felipe Vázquez de los Piratas de Pittsburgh, siendo el abridor Max Scherzer de Nacionales de Washington.

Chris Sale, lanzador estrella de los Medias Rojas de Boston, abrió desde la lomita de las responsabilidades por el equipo de la Liga Americana, piloteado por el timonel de los Astros de Houston —campeones de la última edición de la Serie Mundial— y sus integrantes fueron: Mookie Betts, Craig Kimbrel y Mitch Moreland y el citado Chris Sale de los Medias Rojas de Boston; Alex Bregman, George Springer y José Altuve de los Astros de Houston; Mike Trout de los Angelinos de Anaheim; J.D. Martínez de Medias Rojas de Boston; Trevor Bauer, Francisco Lindor, Michael Brantley, José Ramírez, Justin Verlander, Gerrit Cole y Corey Kluber de los Indios de Cleveland; Gleyber Torres, Aroldis Chapman, Luis Severino y Aaron Judge de Yankees de Nueva York; Manny Machado de Orioles de Baltimore; José Abreu de los Medias Blancas de Chicago, y Salvador Pérez de los Reales de Kansas City; Edwin Díaz, Nelson Cruz y Mitch Haniger de los Marineros de Seattle; José Berrios de los Mellizos de Minnesota; J.A. Happ de los Azulejos de Toronto; Joe Jiménez de los Tigres de Detroit; Blake Treinen de los Atléticos de Oakland; Shin-Soo Choo de los Rangers de Texas.

En medio de un gran número de vuelacercas la victoria se la acreditó el cerrador Edwin Díaz de los Marineros de Seattle, quien trabajó un episodio, aceptó un bambinazo y dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores; la derrota la cargó el cerrador Ross Stripling de los Dodgers de Los Ángeles, que lanzó un episodio y dos tercios, aceptó cuatro imparables, dos jonrones y tres carreras, no pudo contener a la artillería de los bombarderos de la Liga Americana que, como se ha dicho, impusieron supremacía, y aunque no en forma holgada lograron imponerse y llevar a la selección del moderno circuito a su sexta victoria consecutiva. Fue un espectacular duelo de buen beisbol entre batazos y atrapadas, mas sin ningún beisbolista mexicano activo en Gran Carpa, como pudieron haber sido por ejemplo Roberto Osuna, Sergio Romo, Marco Estrada o Héctor Velázquez, mas las circunstancias no les favorecieron esta ocasión.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com