Piñata priista en Jalisco

Como niños a la espera de que se rompa la piñata. Así andan los priistas de Jalisco. Todos tienen claro que mientras el Presidente no dé el palazo definitivo que quiebre el cántaro los dulces no van a caer. El PRI es un partido que se estructura de arriba hacia abajo y en tanto no esté claro quién será el candidato a la presidencia de la república el resto tiene que esperar. Ahí están, dándose de codazos en el círculo, pero a una distancia prudente para no salir heridos en la posada sexenal.

El candidato a gobernador del PRI dependerá de la voluntad del pueblo, por supuesto, pero interpretada por el candidato a la presidencia y el gobernador Aristóteles Sandoval. Los candidatos a las diputaciones federales dependen de la voluntad del candidato presidencial y de los jerarcas del PRI (donde está Arturo Zamora presidiendo la comisión), Y quienes compitan por las alcaldías y las diputaciones locales los definirán el mismo gobernador y quien sea electo como candidato a sucederlo. La lógica dice que el candidato del PRI al Gobierno de Jalisco debe ser Arturo Zamora: es el jalisciense mejor posicionado en la política nacional, el que tiene mayor intención de voto y el favorito de los priistas de Jalisco. No debería tener ningún obstáculo para ser candidato, el problema es que quiere una candidatura con seguro de vida, esto es, que le aseguren que en caso de perder (que hoy por hoy es lo más probable) será rescatado, pero sobre todo que podrá tener mayor margen de maniobra en el palomeo de candidatos. Esa indecisión de Zamora tiene paralizado al PRI en Jalisco y por más que lo han querido presionar parece que llegará al final con su estrategia intacta: primero habrá candidato presidencial y luego él tomará su decisión.

Aristóteles puso a jugar a buena parte de su gabinete para aumentar la presión a Zamora. No es gratuito que todos los secretarios que han ido renunciando plantean su intención de participar como candidatos al Gobierno del Estado

Aristóteles puso a jugar a buena parte de su gabinete para aumentar la presión a Zamora. No es gratuito que todos los secretarios que han ido renunciando plantean su intención de participar como candidatos al Gobierno del Estado. Lo dijo Francisco Ayón (cuya verdadera tirada es ser el coordinador de la bancada de su partido en el Congreso local); lo dijo Miguel Castro (que en realidad compite por Guadalajara) y lo dijo Eduardo Almaguer (que dice que es la gubernatura, la gubernatura y nada más que la gubernatura). Hay muchos tiradores, pero un solo candidato verdadero.

Si viene Zamora los va a necesitar a todos, principalmente al gobernador que está saliendo con un alto grado de aceptación y puede convertirse en un activo en la campaña. Pero como en toda familia que se respete, en la familia revolucionaria también hay unos más iguales que otros, y Zamora tiene sus consentidos.