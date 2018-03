Peña y la elección

¿Qué significa que Peña Nieto no se va a meter en la elección?, ¿qué debemos entender por “meter”? O quizá la pregunta debería ser si el Presidente que restauró el dedazo como método de selección del candidato oficial y que ha puesto al gobierno a operar en favor de los intereses de un candidato puede todavía decir, sin ruborizarse, que no se va a meter.

Es cierto: Peña Nieto no se va a meter en la elección, porque ya está metido hasta los huesos. Pero no nos engañemos: ningún presidente se queda fuera de una elección presidencial. Unos más, otros menos; unos con un sentido más democrático que otros, pero todos los presidentes, incluso los de la era democrática, juegan un papel muy importante en la elección de su sucesor. A lo mejor no tienen la fuerza para imponer a quien ellos quisieran, pero de ahí a que no se metan es otra cosa. Zedillo no pudo, y es probable que ni siquiera haya deseado, imponer a Labastida, pero sí intervino para que el PRI no manoseara la elección y se reconociera el triunfo del primer presidente no priista en setenta años. Fox no pudo escoger a su delfín, Calderón nunca fue su candidato, pero sí pudo decidir quién no quería que fuera presidente y operó con todo contra López Obrador. A Calderón lo arrolló la ola roja, el regreso del PRI se le planteó como algo inevitable; él simplemente hizo lo que tenía que hacer para construir los puentes con el gobierno siguiente: Meade es producto de ello.

Ningún presidente en la era democrática tiene asegurado ni puede imponer a quien lo sustituirá en la silla; su poder ya no da para eso

Ningún presidente en la era democrática tiene asegurado ni puede imponer a quien lo sustituirá en la silla; su poder ya no da para eso. Lo que sí pueden hacer es operar un veto de facto y Peña lo está haciendo; hará lo que esté en sus manos para sacar a Ricardo Anaya de la carrera. También hará todo lo posible para que gane Meade, pero como eso se ve cada día más difícil, va a construir los puentes necesarios con López Obrador. Y no porque compartan ideales o visiones, sino por simple y llano pragmatismo, por instinto de sobrevivencia política.

Los presidentes no necesitan meterse en la elección; están metidos desde antes de que comiencen.

