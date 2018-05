Pejefans Vs. Pejefobics

¿Se gana un debate? Lo dudamos. Quizás haya quien salga mejor librado, merced a sus habilidades, formación o preparación histriónica, pero la mayoría del electorado ya tiene claro por quién va a votar, por quién no, si votará o no, y el famoso ejército de indecisos, esperanza de quien no se ve favorecido en las encuestas, por experiencia sabemos que se distribuirá más menos de acuerdo a la votación, por lo que no cambiarán las cosas.

Difícil pensar que los debates a “la mexicana” abonen en algo a la confrontación de ideas o plataformas de Gobierno. Recordar que al final del día todos los contendientes son lo mismo (clase política), con los mismos orígenes, comportamientos, hábitos y motivaciones. Son la misma banda, pero con distintas máscaras.

No puede haber diferencias ideológicas cuando se dedican a “chapulinear” brincando de partido en partido.

Además, ya se vio que los debates como si fueran mera programación televisiva deben vender, y por lo tanto debe haber estridencias, disonancias y chistoretes.

Alguien dijo que en el debate del domingo pasado sólo falto el payaso Platanito para tener el cuadro completo.

¿Un ganador? ¿Un perdedor?

Cada uno de los candidatos, y su gente, tienen su versión.

Basta leer los tuits de los distintos seguidores y apologistas de los candidatos para ver que todos cantan victoria, sustentados únicamente en su percepción, porque a diferencia de una competencia deportiva aquí no hay marcador.

Todos, incluidos usted y yo, tenemos nuestra opinión sobre quién fue el ganador del debate, pero muy influenciados por aquel que ya goza de nuestra preferencia.

Lo interesante del debate, y a la luz de las encuestas que dan como el más probable vencedor de las próximas elecciones a Andrés Manuel López Obrador, es el enfrentamiento virulento en redes entre sus partidarios (los pejefans) y sus opositores (pejefobics).

Diametralmente encontrados, ambos asumen que son lo políticamente correcto del país, y así se manifiestan con argumentos serios, o con el alud de memes y caricaturas a favor o en contra.

El tema, creemos nosotros, está en ver el debate del domingo ya pensando en López Obrador como presidente.

Así como lo vimos se comportará como el jefe del país, no tiene porqué cambiar. Así como respondía a las preguntas, confrontaba a sus adversarios, o encontraba salida para los temas complicados, es como habrá de ser en su forma de dirigirse a sus colaboradores, de expresar sus ideas de Gobierno. Así se le verá negociando con las fuerzas de oposición, que no serán ni pocas ni tranquilas, y así se comportará también con otros jefes de Gobierno del mundo, incluido desde luego por un simple tema de vecindad el presidente de Estados Unidos.

¿Será para bien? ¿Será para mal? Quién sabe. Pero eso sí, será muy entretenido.

