Párenle al saqueo, por favor

Quizás soy muy ingenuo, pero no me explico para qué quieren una camarilla de personas más de cinco mil millones de pesos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Dónde los van a meter?

Me refiero al grupo de colaboradores de Rosario Robles con su inteligencia y brillantez para planear y ejecutar la gran estafa a Sedesol y Sedatu, en la que están desviando esa cantidad de dinero. De acuerdo con la Auditoría Superior de le Federación, quitando lo que se pudo haber quedado en el camino para disimular, ese dinero hoy reposa tranquilamente en varias cuentas bancarias alrededor del mundo (seguramente con titulares muy variados), de las que difícilmente se regresará un centavo a México.

Suponiendo que sean 10, 20, quizás 50 los colaboradores de la señora Robles que urdieron la estafa, sigue siendo mucho dinero para compartir. Esa cantidad no se asemeja a las grandes estafas de criminales internacionales ni a los atracos maestros del siglo pasado. Los rebasa.

La señora Robles lo niega, y por supuesto que lo negará, porque ella y su gente pusieron demasiado tiempo y talento en la planeación y ejecución de la estafa. Por supuesto que no hay huellas que la impliquen. Es parte del talento.

Pero demostrarlo a partir de la información de la Auditoría, que lo que ha detectado es el boquete, sería la labor de una Fiscalía Anticorrupción a nivel federal, esa que no ha podido nacer, y mucho menos caminar, a capricho de diputados y senadores. Cada vez resulta más obvio porqué no quieren hacerlo.

Gracias a la prensa independiente, a que existen instituciones que medio se libran y a las redes sociales, este tipo de estafas ya no quedan tan escondidas como en el pasado. Hoy se pueden ventilar y exhibir a sus ejecutores como en este caso Rosario Robles.

No en vano el sexenio de Enrique Peña Nieto recibe el calificativo de “el más corrupto de la historia”, y si no lo es, el acceso a la información hoy sí lo convierte en el más visiblemente corrupto. Y no se hace, ni se hará mucho contra los corruptos en el corto plazo, porque sus principales opositores también arrastran largas sombras de corrupción.

Y hablar de una estafa como la de la señora Robles, sobre todo contra recursos de Sedesol, merecería hacer otra consideración de índole moral que ameritaría castigarla con la máxima de las condenas.

El tiempo que Robles y sus compinches dedicaron a urdir la estafa, así como el dinero mismo (esa colosal fortuna), eran para combatir la pobreza en un país donde los pobres son más de la mitad de la población, y donde no se ve cómo van a salir de ahí. En resumen, no le robaron a un presupuesto federal, le robaron directamente a los pobres, y les ahorcaron una vez más la posibilidad de tener un respiro o dar un paso por pequeño que fuera hacia una vida mejor.

Y entonces eso que hicieron no tiene nombre, pero sí merece la mayor de las condenas.