Para seguir en lo alto, Charros debe consolidar pitcheo

Por el equilibrio entre al menos seis de las 10 escuadras que integran la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en esta segunda vuelta del calendario regular en la campaña 2019-2020, existe fuerte competencia por los lugares de la zona alta del standing tras la culminación de la jornada efectuada del martes 10 al 12 de diciembre pasados, ya que aparecen como líderes los Yaquis de Ciudad Obregón, seguidos de los Charros de Jalisco separados a un juego y medio de la tribu Yaqui, y un poco abajo, a medio juego solamente de los caporales jaliscienses, en el tercer peldaño los Naranjeros de Hermosillo, en tanto a sólo medio juego del conjunto de la capital sonorense se ubican Cañeros de Los Mochis y les siguen los Tomateros de Culiacán, que marchan a medio juego de distancia hacia los Cañeros, y amedio juego abajo de los culichis están los Águilas de Mexicali, siendo que ya más alejados caminan muy pegados entre sí los Mayos de Navojoa, Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, y cargando el farol se ubican lejanos los Sultanes de Monterrey.

Por lo pronto, Charros cumplirá una visita crucial a la antigua Cajeme, donde buscarán romper la jetatura que les han impuesto los de la tribu del Yaqui en la presente campaña, en espera de regresar a casa con al menos un par de triunfos en la alforja.

De la somera revisión a la última serie que Charros jugó en casa ante Cañeros, queda claro que la directiva jalisciense debe fortalecer el roster para buscar profundidad en pitcheo aperturista y de relevo.

Las dolencias de Charros quedaron al desnudo en ese duelo, donde ante la mala salida del abridor estelar, el zurdo Marco Antonio Tovar, el conjunto se colocó en situación de desventaja cuando en los dos primeros innings recibieron cinco anotaciones y tras su salida del montículo, los relevistas tampoco tuvieron la capacidad para frenar la sangría de los verdes que llegaron a tener el marcador favorable por ocho a cero y posteriormente 10 a dos, pero cuando todo parecía que el juego terminaría con ese abultado score, en la octava entrada emergió la tradicional fortaleza ofensiva de los Charros, quienes ayudados por errores abrumadores del visitante lograron hilvanar un rally fenomenal de nueve rayitas con las que emocionaron a la afición al darle la voltereta temporal a la pizarra colocándose once carreras a 10.

Pero falló el cerrojo, y el equipo sucumbió al no poder conservar la ventaja al fallar la estrategia que para el cierre intentó el experimento del timonel Roberto Vizcarra, quien entregó la responsabilidad en la lomita para entrar y colgar el cero al en ese juego debutante cerrador norteamericano Austin Ross, quien consiguió el primer out tras trabajar al primer bateador obligándolo a elevar al jardín central, mas tras ello extrañamente el mánager decidió mandarlo a las regaderas para traer al montículo al zurdo Brennan Bernardino, quien salió en su día de mal fario permitiendo se atiborraran las bases lo que provocó su salida y entonces el piloto trajo a tratar de ultimar el cerrojo a un lanzador que, aunque suele ser muy confiable como relevo intermedio, tiene escasa experiencia como cerrador, y aunque el lanzador yucateco derecho Linder Castro logró el segundo out mantuvo la casa llena y al conectarle el siguiente bateador rival un imparable permitió el empate y la ulterior voltereta de los Cañeros, quienes se llevaron en forma dramática el juego por 12 carreras a 11.

Tras esta infortunada experiencia ante Los Mochis, queda claro que aun teniendo Charros el roster más completo de toda la LMP sigue haciendo falta un abridor que genere y regrese a su rol de relevista intermedio el eficaz diestro Felipe González, habilitado ahora temporalmente como abridor, y se fortalezca así tanto la rotación de abridores como el pitcheo de soporte intermedio. Se ha especulado que pueda regresar en breve a la actividad el experimentado abridor zurdo Orlando Lara y se reintegre también el estelar abridor cubano Elián Leyva, pero mientras esto ocurre, a Charros le urge un nuevo elemento para ajustar tanto el staff abridor como el bullpen, ya que además es urgente un sólido cerrador con la fuerza que deben tener además de la inteligencia y el dominio los peloteros lanzadores que habitualmente tienen esta encomienda.

No obstante que el conjunto jalisciense permanece en los primeros lugares, Charros no debe cejar para continuar con su buen paso y ojalá la directiva consiga pronto traer al abridor y al cerrador que les hace falta, y así caminar con aún mayor seguridad, aplomo y determinación en la búsqueda del bicampeonato.

