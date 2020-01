Para mejor salud en 2020

En estos días encontramos a una persona acabándose el gimnasio, algo no acostumbrado en él, y al cuestionarle ¿''qué estás haciendo?'', respondió, ''es que no me quiero morir'', como si al hacer ejercicio evitáramos la muerte.

Realmente con la disciplina y con el ejercicio no evitaremos el despedirnos de este universo, pero sí lograremos mayor calidad a los años que estemos en él.

Consejos o sugerencias para tener mejor salud

¿Quién soy yo para dar consejos?, creo que serían ciertas sugerencias o experiencias en mi proceso de vida.

1. No fumar nada en absoluto.

2. Beber con moderación, la bebida no es mala, activa la circulación, limpia el colesterol, pero… con medida.

3. Hacer ejercicio habitualmente, cualquier tipo de disciplina, pero ser constante.

4. Alimentarse bien o equilibradamente, la mayoría de las personas vive para comer, y realmente hay que comer para vivir.

5. No comer entre comidas, ser disciplinado.

6. Tratar de conservar un peso (corporal), sobre todo después de los 35 años, en lo que se nos dice que somos maduros físicamente, porque el subir y bajar constantemente de peso puede afectar ''nuestra máquina de querer'', y de la madurez mental… mejor ni hablamos.

7. Dormir bien.

¿Verdad que no es tan difícil? Todo lo podemos lograr en este 2020.

Con respecto a una pregunta muy frecuente, ¿de qué color te pinta el año nuevo?, realmente no dejemos que nos pinten el año, nosotros elegimos el color de este año.

Gracias a mi diario EL INFORMADOR, que me ha permitido estar en contacto con ustedes por 20 años.

Felicidades a todos, en especial a los lectores, si de verdad existen.