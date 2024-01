Para la reflexión

Algunos acontecimientos que sucedieron la semana pasada deben obligarnos a la reflexión, porque describen algo de lo que está pasando y de lo que podría suceder en la política nacional en los próximos meses. La obcecación del Presidente en acabar con los organismos e instituciones que limitan el poder de la Presidencia revela una conducta intolerante y destructiva que puede desembocar en el rompimiento del orden constitucional. El mundo no es como uno quiere.

El respeto a lo diferente y la tolerancia con las ideas de quienes piensan distinto es exigencia obligatoria en las sociedades democráticas. La necedad de imponer en el Gobierno de la República a la señora Sheinbaum, como lo hizo en el estado de Guerrero con Evelyn Salgado, hija del cacique Macedonio Salgado, ha desencadenado una serie de efectos que hacen ingobernable esa entidad, hoy sumergida en la peor crisis social, económica e institucional de su historia. Tal vez por ello, uno de los más próximos colaboradores de Claudia, la de allá, Gerardo Fernández Noroña, ha anunciado la voluntaria terminación de su carrera política al finalizar las elecciones de este año. ¿Qué estará viendo este señor, uno de los más irracionales y fieros defensores del régimen, que ha decidido dar un paso al costado? ¿El caos?

La persecución a los periodistas que no son afines al Gobierno y la coacción sobre los propietarios de los medios para que se “autolimiten” y dejen de actuar de acuerdo con la ética y la razón social es un negro augurio para las libertades de pensamiento, expresión y prensa. El hecho de que la conductora televisiva Azucena Uresti haya sido “invitada” a dejar su espacio demuestra que México es, hoy día, uno de los países más riesgosos en el mundo para ejercer el periodismo.

El regreso de Manlio Fabio Beltrones como candidato al Senado de la República no parece ser una buena noticia. Sin duda es un político talentoso y experimentado, por cierto, alumno adelantado de Fernando Gutiérrez Barrios, quien, cuando fue nombrado secretario de Gobernación, dejó en el gobierno de Veracruz a uno de sus más distinguidos discípulos: Dante Delgado. ¿Curiosa coincidencia? Las preguntas son: ¿por qué vuelve a la palestra alguien con una carrera llena de éxitos, ahora acompañado de su hija Sylvana? ¿Cuál es la razón que lo impulsa para transitar de nueva cuenta en un camino que recorrió por muchos años? El tiempo lo dirá.

Finalmente, los lamentables fallecimientos de Octavio Esqueda Ávalos, destacado militante del PAN en Jalisco, político puente que, sin duda, hará falta en el contexto local, y de Jesús Reyes Heroles, que, no por ser hijo de quien fue, carecía de méritos propios para destacar en la vida pública de nuestra patria: mente brillante, integridad moral e intelectual y honestidad fueron sus atributos. Hay de juniors a juniors y “aunque sean del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro”, diría el ranchero. No es fácil encontrar a personalidades políticas que se ganen el reconocimiento de moros y cristianos. Ellos lo lograron. Descansen en paz.