Para cumplir a Sky y apoyar a los peloteros: ¡La LMP inciará en octubre!

Los compromisos con las empresas de televisión y radio así como con patrocinadores, pero especialmente la disposición para apoyar a los peloteros -que como no tuvieron oportunidad de jugar en el béisbol veraniego mexicano están ansiosos de entrar en actividad obteniendo ingresos- son los motores para que sumándose al arrojo de muchos de los jerarcas de equipos y sobre todo a la buena conducción del presidente del circuito Omar Canizales, provocarán que en la asamblea de propietarios de conjuntos integrantes de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) a efectuarse el miércoles 8 de julio se determine formalizar que la campaña 2020-2021 inicie el 12 de octubre acorde al calendario original.

No obstante que dadas las condiciones que implicaban una posible falta de permisibilidad para jugar con presencia del público en los estadios, algunos de los jerarcas de equipos que integran la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno habrían tratado de impulsar un planteamiento de iniciar la campaña en noviembre considerando que para esa fecha ya sería más sencillo jugar con algo de público aprovechando además la excusa que les daba el que la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) la liga veraniega terminara para esas fechas, siendo que se habían comprometido a apoyarlos para no cruzarse tanto, la realidad es que tras la cancelación del circuito estival ya no hay pretextos y se jugará a partir de octubre como estaba originalmente contemplado.

Se conocía la presión de las organizaciones más fuertes del béisbol invernal mexicano para plantear se mantuviera el tradicional inicio de campaña en octubre haciendo eco a la comunicación que en su tiempo generó Canizales Soto, como presidente de la LMP en el sentido que aceptaban apoyar a la otra liga moviendo su calendario pero que de no haber actividades en la LMB retomarían sus fechas iniciales, impulso al que se sumaron otros conjuntos sólidos dejando atrás los planteamientos de los clubes que por estar en plazas más pequeñas estando menos equilibrados financieramente urdían generar un comienzo retrasado de la ya próxima temporada.

Pero fue importante el planteamiento de la mayoría de los dueños de equipos en el sentido de generar las condiciones para jugar pronto y con ello respaldar a los peloteros, dado que la mayoría de los que juegan en la LMP tienen participación regular en la liga estival y al haberse cancelado la temporada de verano padecieron carencia de ingresos económicos, más no se pueden soslayar los compromisos con la compañía de televisión Sky que a su vez tiene compromisos con anunciantes, y los convenios con las empresas radiofónicas que a su vez los tienen con otros patrocinadores, siendo además importante advertir que cada uno de los clubes tienen contratos de patrocinio a cambio de publicidad con otras diversas empresas, que seguramente estarían presionando para iniciar en tiempo aún sea sin público en los estadios o con escasa afluencia de fanáticos permitida inicialmente, toda vez que los esquemas de difusión por medios digitales de comunicación les resultan propicios. Así que salvo que se presente una circunstancia dramática en cuanto a incremento desmesurado de contagios en la pandemia, habrá playball en la LMP desde el 12 de octubre próximo.

En otro tema, ya comienza a tomar tintes de alarma el número de peloteros de Grandes Ligas contagiados por coronavirus, así como el hecho de que cada vez se suman más nombres a la lista de jugadores que han decidido abstenerse de participar en la temporada 2020 de la Major League Baseball (MLB), para evitar el riesgo de ser contagiados por COVID-19, y poner en peligro a sus familias.

En la primera ronda de pruebas de coronavirus, 31 jugadores de 19 equipos dieron positivo luego de que reportaron a entrenamientos el pasado viernes.

Entre los infectados hay dos mexicanos: el lanzador de los Yankees, Luis Cessa, y el infilder Luis Urías, quien jugará con los Brewers de Milwaukee. En tanto hay hermetismo en el caso de José Urquidy, de Astros de Houston, de quien se dijo no puede reportar por “una condición”.

