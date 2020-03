Pandemia podría empalmar las Ligas mexicanas

Luego de la reunión de dirigentes de las organizaciones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, en que se habrían analizado los posibles escenarios a presentarse en los próximos meses a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, prevalece la incertidumbre en cuanto a lo que ocurrirá tanto con la LMP como con la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) el circuito veraniego, que ha reprogramado su fecha de inicio tentativamente al 11 de mayo, cuando debía arrancar el 6 de abril. Sin embargo, la mayor preocupación radica en que el presidente de la LMB está decidido a que se jueguen los 102 cotejos establecidos en el calendario nominal, lo que provocaría un empalme con el inicio de la LMP previsto para el 11 de octubre.

Si bien los tiempos en mención están aún lejanos, no podemos desestimar lo que advierten especialistas en cuanto a que la contingencia podría durar muchos meses más de lo pensado.

Un problema más en el caso del béisbol mexicano es la falta de unidad entre las dos ligas, y aunque recientemente hubo cambio de presidente en la LMB, prevalece la falta de coordinación y empatía, de ahí que, como ya decíamos, preocupa que a Horacio de la Vega le tenga sin cuidado terminar la temporada tarde invadiendo la esfera de actuación ordinaria de la LMP, que tradicionalmente empieza su preparación en septiembre para iniciar hostilidades formales del calendario ordinario a inicios de octubre, sin menoscabo del cansancio extremo de los peloteros pero más aún por el tema del empalmamiento de ambas ligas.

Por otro lado, en Grandes Ligas, que igualmente han suspendido el inicio de la temporada 2020, hay presiones debido a que las cuestiones económicas están afectando severamente, al grado de que no se descarta la posibilidad de abrir aún jugando sin público, dada la importancia que tiene para el tema económico el asunto de televisión, así que al menos por las imágenes podrían generarse la exposición de las marcas que patrocinan los espectáculos.

El tema económico también ha permeado en la Liga Mexicana de Béisbol de verano, de tal suerte que podría decantarse por seguir los pasos de la Gran Carpa y arrancar sus juegos sin público, a fin de no perder demasiadas fechas y acortar el daño de la falta de juegos y el menoscabo en el pago de patrocinios por los anunciantes.

En fin habrá que esperar que esto se avance adecuadamente, que prive la armonía, la coordinación, que no la mezquindad de intereses privilegiando a los propios sin ver lo general, y que empiece cuando sea, así sea sin público y después con público, la liga de verano no se extienda, no empalme su calendario y no perjudique a la Liga del Pacífico, la de invierno, eso es lo que está privando en el ambiente.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1