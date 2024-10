Pablo Lemus será el mejor gobernador que ha tenido Jalisco

El dos de junio el pueblo de Jalisco votó por el mejor candidato para la gubernatura de nuestro Estado, uno de los más importantes del país. No importó que Morena tuviera todo el respaldo del Gobierno Federal, haciendo una elección de Estado, pero el pueblo jalisciense reflexionó y decidió por el candidato con más experiencia, el mejor calificado para ser nuestro Gobernador, estando seguro de que será el mejor Gobernador de todos los gobiernos que ha habido.

Lemus se ha desempeñado siempre con gran éxito, primero dentro de la empresa familiar, pasando luego al grupo financiero Multiva y posteriormente fue Presidente de Coparmex Jalisco, desempeñándose también como conductor de un noticiero. Posteriormente pasó a ser Presidente Municipal de Zapopan, en donde se reeligió gracias a su capacidad y brillante desempeño; por último, fue Alcalde de Guadalajara, de donde salió para ser candidato a Gobernador del Estado, lo cual logró por ser una persona exitosa y capaz, reconociéndole la ciudadanía el magnífico papel desempeñado durante su gestión política.

Pablo ha demostrado, a través de su historia empresarial y política, ser una persona capaz, firme y decidida, trabajadora y muy responsable. Esto en gran parte se debe a su trayectoria, siendo el primer empresario en llegar a dicho cargo en nuestro Estado.

No obstante el estúpido golpeteo de Morena que se ha tenido después de las elecciones del 2 de junio, en las cuales en nuestro Estado se derrotó a la imposición que quiso hacer Morena con el respaldo del Gobierno Federal, el pueblo de Jalisco arropó a Lemus, reconociéndolo como el mejor líder que nos puede conducir en los próximos años de su gestión como Gobernador, estando seguros de que será con gran éxito, debido a su capacidad y conocimiento que tiene de nuestro Estado y de las necesidades de cada municipio.

Después de su trayectoria llena de éxitos en todos los rubros en que se ha desempeñado, no dudamos de su capacidad y fuerza con la que llega a ocupar la gubernatura de nuestro gran Estado. Estamos seguros de que para su gabinete y para los que lo acompañarán durante su gestión, escogerá a los hombres y mujeres más capaces para desempeñar los puestos que les asigne.

Tenemos que mantener el liderazgo que ha caracterizado a Jalisco, el cual es envidiado en todo nuestro México, por ser uno de los Estados más importantes y representativos de nuestro país. Razón por la que Morena quiso pelear hasta el último momento y revertir el resultado de las elecciones, sin poder obtenerlo, ya que el triunfo de Lemus fue irrefutable, eficiente y limpio.

Aunque la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, no quita el dedo del renglón en su afán de anular la elección para Gobernador en el Estado, nos damos cuenta de que cuando Morena gana, para ellos sí es legal la elección, pero cuando pierden tratan de arrebatar y quedarse con el triunfo, no aceptando su derrota. Esto lo vimos en donde no ganaron en las elecciones pasadas, pero deben darse cuenta de que los jaliscienses ya hicimos nuestra elección, decidiéndonos por el más capaz de los candidatos y por el que estamos seguros de que nos guiará en los próximos 6 años, poniendo a Jalisco en el lugar que se ha forjado y seguirá siendo uno de los primeros Estados del país. Eso lo vemos ya en la iniciativa enviada al Congreso de Jalisco por Pablo, para promover entre otros cambios la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, dependencia única en su tipo en todo México y teniendo como objetivo poner un alto a las personas desaparecidas y dedicar los medios necesarios para buscarlas.

Quiero asegurarles que Pablo será el mejor Gobernador de todos los que han llegado anteriormente a Jalisco.