Osuna y “Titán” ascendiendo; el slump de Villanueva

El joven serpentinero sinaloense José Roberto Osuna Quintero dio señal clara en cuanto a que sigue firme en la ruta del éxito al haber logrado el pasado domingo 6 de mayo un salvamento más en esta campaña 2018, el noveno de esta aún incipiente anualidad y que es el 104 de su carrera como pelotero de Ligas Mayores, ya que Osuna logró preservar el triunfo de su equipo, Azulejos de Toronto, que derrotó a domicilio en Seattle a Marineros por dos carreras a una, cerrando en forma impecable la novena entrada.

Pareciere que el chamaco jalisciense Christian Iván Villanueva Limón está en la mala racha que normalmente casi todo buen pelotero llega a tener tras los grandes momentos brillando enormemente, prueba de ello es el bajón de rendimiento al bate que tuvo tres haber logrado hilar muchas excelentes jornadas jugando para sus Padres de San Diego y lograr el nombramiento de Novato del Mes de abril en la Liga Nacional, habiendo además tenido mala fortuna pues no tuvo lucimiento en su desempeño en días pasados cuando los frailes sudcalifornianos se enfrentaron en una serie ordinaria de tres cotejos desahogada en el estadio de los Sultanes de Monterrey en la capital de Nuevo León en la que San Diego ganó dos juegos a los Dodgers de Los Ángeles llevándose ese serial al sólo sufrir una derrota, mas no habiendo bateado eficazmente en esos cotejos el joven infielder nacido en Guadalajara y por ende no haber sido factor para el logro de esos dos triunfos, abollándosele el sueño logrando hacer realidad al haber jugado esos cotejos en suelo mexicano.

Vale recordar lo que en anteriores “Bambinazos” se anotó sobre la ascendente participación de Villanueva en esta campaña 2018, que decía así : “Aunque no ha tenido fortuna con el tolete en los últimos encuentros, los subsecuentes a cuando fue nombrado el Novato del Mes en la Liga Nacional y por haber rebajado su efectividad como bateador, además que no ha podido lucir ante el público regiomontano, no se puede dejar de insistir en que el novel infielder jalisciense Christian Iván Villanueva Limón está logrando el más exitoso desempeño en una temporada de Grandes Ligas para un pelotero mexicano catalogado como novato, tratándose de un jugador no serpentinero, recordando que fue reconocido como el novato estelar de la Liga Nacional del mes de abril, el primer mes del calendario ordinario de las Ligas Mayores”.

Aún se recuerda la memorable noche del 2 de abril de este 2018 cuando en el Petco Park de San Diego, California, Christian Villanueva se incrustó en las estadísticas de Grandes Ligas como el octavo pelotero mexicano en conectar tres bambinazos en un mismo cotejo, consolidando en ese juego el triunfo de Padres ante Rockies de Colorado, y se convirtió en el séptimo jugador de los frailes en lograr esa hazaña y en el tercer pelotero en toda la historia de la Gran Carpa en hacerlo en sus primeros 14 partidos, uniéndose a Hunter Refroe en ser ambos los únicos jugadores novatos de los Padres en pegar tres vuelacercas en un solo encuentro, con lo que Christian dejó clara su calidad suficiente para adueñarse de la titularidad del cuidado de la antesala con su buen guante y al ser sólido apoyo ofensivo. Es de esperar que siga brillando y sea quizá pronto el heredero del título moral que ostenta Adrián “El Titán” González como el mejor pelotero mexicano vigente en Gran Carpa jugando en posición de campo.

Además del deseo en cuanto a que el mexicano tercera base de Padres retome pronto el éxito en su desempeño bateando, hay que advertir que el texto aludido es referente toda vez que parece que el famoso “Titán” está resurgiendo y dejando claro que de ninguna manera permitirá que la actual campaña pueda llegar a ser inocua o carente de éxito acendrando el riesgo de que pueda llegar a ser la última de su trayectoria como ligamayorista, ya que está, por el contrario, sacando la casta y mostrando que aún le queda cuerda para mucho rato.

Prueba de la fortaleza vigente de Adrián González es el resultado fructífero de su actuación del día de ayer en Cincinnati, ya que sus Mets de Nueva York dieron cuenta de los Rojos al vencerlos siete carreras a seis a domicilio y para ello haber sido Adrián el vector más importante, ya que el primera base mexicano se despachó bateando de 4-3 destacando al impulsar tres de las siete anotaciones que su escuadra endilgó a los rivales para doblarlos ante su público, pues conectó dos bambinazos, uno en la tercera entrada —su cuarto en la presente campaña— ante los lanzamientos del perdedor David Dewitt Bailey, y otro en el quinto rollo —el número cinco de esta temporada— enfrentando la serpentina del joven relevista Jackson Stephens, además de otro imparable ocurrido en el segundo episodio, dejando pues González Sabín plena constancia de su vigente valía y de que ha resultado una magnífica adquisición de los Mets neoyorquinos, borrando algunas críticas suscitadas cuando se dio el fichaje al considerarse por varios comunicadores y analistas que Adrián ya no tendría mucha cuerda como toletero.

Así es el beisbol, nuestro amado Rey de los Deportes: en tanto Osuna y “El Tián” están de nuevo en pleno ascenso que se anhela perdure, Villanueva sufre un slump del que se espera pronto se recupere.

