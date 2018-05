Osuna vuelve a mostrar su calidad de gran figura

Y resulta agradable el volver a ver poderoso y por supuesto exitoso en su desempeño al chamaco sinaloense José Roberto Osuna Quintero, quien ya logró sus salvamentos séptimo y octavo de este calendario ordinario de la actual campaña de Grandes Ligas, que son los números 102 y 103 en toda su trayectoria como ligamayorista; el número siete de la temporada fue logrado el 30 de abril ante Mellizos en el estadio Target Field, en Minnesota, habiendo requerido 12 disparos saliendo airoso, no obstante haber recibido dos imparables, pues se fajó y apretando el brazo dominó a los bateadores rivales para sacar los outs y cerrar el cotejo salvaguardando la victoria de su novena, en tanto el cerrojo número ocho lo conquistó al día siguiente (1 de mayo) en el mismo escenario y frente al citado equipo rival, mas en esta ocasión sólo requiriendo lanzar seis disparos al pentágono para secar la ofensiva de la escuadra rival, con una muy brillante actuación volviendo a lucir como en los primeros eventos de la actual temporada.

De Osuna se dijo en anterior “Bambinazos” que ya se había topado con esos imponderables propios del beisbol que hacen de nuestro amado juego de pelota el Rey de los Deportes, al sufrir descalabros, por lo que no pudo mantener esa racha y ritmo avasalladores como inició —a tambor batiente— esta temporada 2018 de la Gran Carpa, sumando éxitos en la obtención de salvamentos para su equipo acumulando positivos a su labor como marca personal tanto en lo relativo a esta campaña como en el histórico referente a su carrera como serpentinero cerrador titular de los Azulejos de Toronto. Recordemos que al habilidoso lanzador derecho oriundo del poblado Juan José Ríos, en Sinaloa, le llegó de repente un descalabro al no poder aprovechar una oportunidad de salvamento en el cotejo que sus Bluejays desahogaron el pasado 24 de abril de este 2018 enfrentando en el Estadio Rogers Centre —la casa de los Bluejays— a los Medias Rojas de Boston y desperdició la oportunidad de rescate, pues habiendo entrado a ocupar la lomita de las responsabilidades en la novena entrada a cerrar el cotejo contando con diferencia de dos carreras favorable a su equipo de dos carreras, no pudo imponer el cerrojo, ya que no obstante recetó dos chocolates le conectaron imparables combinados con pasaporte que produjeron las anotaciones con las que Boston le dio la vuelta al encuentro obligando a jugarse un inning extra en el que Toronto anotó una carrera, suficiente para imponerse en la pizarra siendo entonces el trabajo de otro serpentinero de los pájaros azules el que logró el cerrojo llevándose la victoria y contabilizándosele a Osuna la oportunidad perdida de rescate, siendo el sábado 28 del mismo mes de abril pasado que el sinaloense fue requerido nuevamente para intervenir, mas sin tener opción de salvamento, ya que su equipo volvió a perder, ahora frente a Rangers de Texas, también en el Rogers Centre, tirando la novena entrando pero sin mayor fortuna, ya que aunque recetó dos ponches, admitió tres hits, cometió un error y permitió una anotación, siendo entonces esa la segunda ocasión consecutiva que se desempeñare sin la contundencia acostumbrada, ambas jugando en casa y obviamente con el apoyo de su público que lo idolatra.

Osuna llevaba una racha maravillosa hasta cuando ligó su sexto salvamento de la campaña y el número 101 de su trayectoria de por vida en las Ligas Mayores —que apenas completará en este año cuatro temporadas—, pues no llevaba ningún salvamento desperdiciado y no había sido vulnerado con anotaciones, mas con las tres rayitas que recibió en esas dos actuaciones narradas llegó a un porcentaje de carreras limpias de 2.38 (el promedio de anotaciones recibidas sin error de por medio por cada nueve innings lanzados), mas con las dos subsecuentes buenas salidas posteriores en las que lució y obtuvo éxito y los salvamentos correspondientes, al no recibir carreras, reajustó positivamente su porcentaje de eficacia y ahora es de 2.03 según los registros contabilizados al día de ayer.

Tras los resultados de los dos cotejos últimos en los que Roberto Osuna tuvo intervención y obtuvo los salvamentos preservando las victorias de Azulejos de Toronto ante Minnesota, el chamaco sinaloense deja sus números para esta campaña en curso en una condición bastante gráfica en cuanto a la solvencia del cerrojero, siendo que ha participado ya en 13 juegos habiendo lanzado 13 innings y un tercio con 11 ponches, en tanto su neméralia de por vida en su ya no tan corta trayectoria como bigleaguer queda hasta ahora en un porcentaje de eficacia de 2.81 carreras limpias admitidas por cada nueve episodios lanzados, siendo que ha participado como serpentinero en 221 innings habiendo recetado la friolera de 251 chocolates. Roberto Osuna tiene la juventud y las cualidades para, de perseverar en la disciplina y el entrenamiento adecuado, desarrollarse al grado de crecer y seguir sumando récords buscando superar las hazañas de Joakim Agustín Soria, el máximo cerrador mexicano histórico en Ligas Mayores, que aún está activo, pero no ya como cerrojero, sino en calidad de preparador o relevista corto situacional, pero además tratar de igualar y superar los logros del ícono máximo del relevo de cierre en la historia de las Mayores, que es el laureado ex ligamayorista panameño Mariano Rivera, siendo factible que por su aún corta edad, el oriundo de Sinaloa logre esa meta, ya que aunque está en su cuarta campaña jugando en Grandes Ligas, a sus escasos 23 años, salvo alguna circunstancia extraordinaria que lo evite, tiene posibilidad —si se cuida muy bien— de jugar por al menos otros 15 o 16 años.

Por lo pronto, Osuna es sin duda el mejor lanzador mexicano actuando ahora en el máximo nivel del beisbol mundial.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com