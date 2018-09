Osuna, Romo y Japhet, en el futuro de Charros

Y en tanto ya hay más o menos claridad en cuanto a que varios peloteros mexicanos están definidos o en calidad de casi asegurados para estar participando en la etapa de Postemporada o Playoffs tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, ya en pocos días iniciará la pretemporada del equipo Charros de Jalisco de cara a la ya inminente temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), nuestro máximo circuito de beisbol profesional jugándose en época de invierno en México, y ya se estará conociendo cómo estará armado y su prospectiva de éxito.

La inminente próxima campaña de la LMP iniciará para los campiranos albiazules jaliscienses el día martes 13 de septiembre, enfrentando a Venados de Mazatlán en el estadio de la Colonia Tepeyac, en Zapopan, estando ya casi desnudado el posible roster ordinario y ampliado de los caporales albicelestes, mas también a la espera del desenlace en las Ligas Mayores, en cuanto a la escasa pero aún existente posibilidad de que peloteros ligamayoristas vinculados a Charros quizá podrían eventualmente acudir a jugar reforzando a la novena jalisciense, ya sea desde a mediados de la campaña por allá en el mes de noviembre o incluso en la parte final ya en diciembre, dependiendo de cuándo concluyan sus compromisos con sus equipos de Ligas Mayores y el que reciban la autorización de ellos para venir a vestir la franela jalisciense.

Y es el caso de los serpentineros mexicanos José Francisco Osuna Quintero y Sergio Francisco Romo, que están activos y en pleno apogeo con Astros de Houston y Mantarrayas de Tampa Bay, respectivamente, sirviendo de gran utilidad como lanzadores relevistas cortos en la especialidad principal de cerrojeros o cerradores, a sus respectivos escuadrones, siendo que ambos destacados peloteros son parte del listado de los que a Charros pertenecen los derechos para que puedan participar como jugadores en la LMP.

Y es que en cuanto a Roberto Osuna, su equipo de Grandes Ligas está liderando la División Oeste de la Liga Americana y aunque es seguido de cerca por los Atléticos de Oakland, es casi materialmente claro que en el posible caso que no lograse terminar el calendario regular de la campaña como líder de la División Occidental, tendría casi seguramente asegurado estar en la pelea por el lugar comodín o “wild card”, de ahí que es mucho muy posible que deban tener actividad en el mes de octubre por lo que parece complejo puedan otorgarle permiso a Osuna para venir a reforzar a Charros en noviembre o diciembre, tanto en razón del nivel de fatiga con que terminaría la Postemporada el chamaco sinaloense y prefiriere no jugar en la pelota invernal mexicana para dedicarse a descansar físicamente además de poder estar algunas semanas con su familia vacacionas o simplemente permanecer en su hogar familiar allá en Sinaloa, como por causa de no permitirle la directiva de Astros venir a fatigarse y exponerse a lesiones a fin de estar seguros que estará descasado y sano para la siguiente campaña de Grandes Ligas, dada la importancia que su participación ha tomado ya con el que desde apenas hace unas cuantas semanas es su nuevo equipo al que ya le ha brindado excelentes resultados como cerrador y as del relevo corto.

Siendo casi descartado que venga Roberto Osuna a Charros, aunque tampoco es algo demasiado claro en cuanto a su factibilidad, aún hay la esperanza de que los albicelestes jaliscienses puedan contar con los servicios del experimentado y muy carismático lanzador Sergio Romo, ya que por más que es muy sabido que el simpático y colmilludo pitcher tiene enorme deseo de volver a enfundarse la casaca de Jalisco, está sujeto a que se lo permita su equipo de Ligas Mayores los Mantarrayas de Tampa Bay, para quien Romo se ha convertido en un pilar fundamental de su cuerpo de serpentineros relevistas.

La diferencia entre la situación de Romo y la de Osuna -además de la disposición total del primero frente a la ambigüedad que al respect

muestra el segundo- es que Astros está prácticamente asegurando su lugar en Playoffs de la Gran Carpa y Tampa Bay parece que a pesar de su buena marcha en la recta final de la etapa ordinaria de esta campaña 2018 le estará resultando muy complicado superar en la lucha por estar en la batalla buscando el comodín de la Americana, pues están mucho mejor colocados para ello otros equipos como Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland. Y aunque en esa tesitura, de no clasificar Tampa Bay a Postemporada tendría Romo más oportunidad de venir con Charros, queda pendiente el que para evitar riesgo de lesiones al jugar la pelota invernal mexicana su equipo le niegue el permiso.

Y quizá ya sin contar a Osuna y Romo, Charros está terminando el armado inicial de su roster, con buena base mexicana y a la espera que los foráneos que tienen ya enlistados resulten los idóneos tanto en el pitcheo como los jardines y en la labor ofensiva, hay optimismo en la directiva y habrá que desear con vehemencia el que si hayan logrado conseguir los mejores refuerzos y esta próxima campaña puedan realmente aspirar con solidez al título.

Por lo pronto es positivo el anuncio en cuanto a que las autoridades del beisbol profesional en Japón pronto dictarán oficialmente que no se considera culpable de dopaje a Japhet Amador, anulando la sanción que lo suspendió seis meses, al parecer tras aclararse el supuesto origen no intencional de las sustancias prohibidas halladas en su organismo, que se dice fueron provenientes de un producto comercial utilizado para fomentar crecimiento capilar en el rostro que fue el que las contenía y al usarlo el toletero se las infiltró por la piel de la cara. Ojalá al menguarse o desaparecer la animosidad social negativa al respecto, ello le fomente estímulo para que ahora sí se anime a jugar bien con Charros.



@salvadorcosio1