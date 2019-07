"Opciones ante el calentamiento global"

Pues ante la híper tormenta del otro día creo que es momento de tratar este tema con la seriedad debida. El pasado miércoles nos enteramos que en Dubai, que no sé dónde es ni pienso ir jamás, llegó la temperatura a 67 grados Celsius, cosa que en mi tierra llamada “la resolana” que no es precisamente zona polar, para los que no parlen castilla en inglés se llama Almost watch castle o también Casimiro Castillo, pues hasta ahí sería considerado un calorón. Aún en sitios civilizados como París estaba a 45 grados y eso no es de Dios. Pues aquí no hemos llegado a tanto pero la madrasta naturaleza que es muy burlesca nos regaló con un tormentón muy de esta tierra pero aderezada con una supergranizada tamaño jumbo que devastó nuestra noble y leal, como no se tiene memoria. Y eso es para pensarlo.

Lo primero que se me ocurrió es echarle la culpa a los emisarios del pasado, a nuestros adversarios, los neoliberales, fifís, retardatarios e hijos del siete de espadas, pero no vi cómo hacerlo de modo que si no encuentro otra razón mejorcita ellos serán los culpables.

Los meteorólogos como es natural se dividieron entre los que afirman fue el calentamiento global y los que dicen que no tiene nada que ver que usando su palabra favorita fue una situación atípica; lo mismo entre los gobiernos, unos dicen que nos estamos tatemando y Trump (que era el pagano de la fiesta) dijo que ahí los dejaba, dejó de pagar y todos se callaron, y todas las reuniones y movimientos anti calentamiento disminuyeron notablemente. Así que habremos de elegir y usted escoja la que usted crea.

Lo primero será dejar de contaminar y andar en bici, aunque por las deficiencias que tiene su planeación y construcción yo creo que las están haciendo por negocio -que debe serlo y muy bueno- y no por salud. Siempre he sostenido que el sujeto que diseñó la ciclovía de Avenida la Paz debía de estar en la cárcel o ser recibido en la amorosa hospitalidad del manicomio. Me gustan las bicis pero yo no podría subirme a una, más bien me la pondría y me vería como un viejo oso de circo, pero algún bien producirán.

Otra cuestión que sería recomendable sería el disminuir el consumo de gasolina -conste que yo ni coche tengo- pero a eso deberán agregar que escucho a muchos que parecen estar informados que nuestras gasolinas son de lo más contaminantes y que decir de los camiones verdaderos chacuacos que todos, menos el gobierno pueden ver.

Lo que me aterra es comprar un auto eléctrico, que no contaminan, pero lo malo es que me libraría de las garras de PEMEX para caer en las de los Pillos de clase mundial de la CFE a los que considero sin duda la mafia más peligrosa, y con mucho del país. Ciégalos Santa Lucia, cúbreme señor San Pedro, me da mucho miedo.

@enrigue_zuloaga