Nuevos partidos mismas actitudes

El partido Movimiento Ciudadano desde su inicial militancia en estos rumbos se presentó afirmando en primer lugar que no era partido, y además, que no estaba conformado por políticos sino por ciudadanos. Desde luego los políticos también son ciudadanos y los partidos también son movimientos, por lo tanto su afirmación era más bien retórica. Luego de varios años ocupando diversas funciones en los Tres Poderes y en los tres niveles de Gobierno los resultados no han sido lo que ofrecían.

Al igual que los partidos ya bien conocidos, muchos funcionarios de MC incurrieron en las mismas actitudes de siempre, la primera y la peor de todas, actuar no como representantes de la ciudadanía sino como sustitutos de la misma, y ya en el cargo más que promover consensos se han dedicado a imponer sus criterios, traicionando una vez más el carácter democrático que al menos oficialmente tienen las instituciones.

Un caso evidente ha sido la actuación de sus diputados en por lo menos dos asuntos, por un lado considerar que el salario asignado a los funcionarios de la comisión anticorrupción era muy bajo, por más que rozaba los cien mil pesos mensuales; es decir estas personas pese a su mercadotecnia electoral se siguen considerando dueños del dinero público con el privilegio de repartirlo a placer.

El otro tema muy reciente ha sido su oposición a que las calandrias tiradas por caballos sean declaradas patrimonio cultural de Guadalajara, oposición que para nada ha tomado en cuenta el sentir de la ciudadanía, por la sencilla razón de que estos diputados no nos representan, velan más bien por intereses de gueto o buscan quedar bien con el inminente nuevo Poder Ejecutivo Estatal.

No es el caso de discutir nuevamente la “ocurrencia” de la actual declinante administración municipal, personas de todos los niveles sociales y de los diversos campos académicos y culturales manifestaron oportunamente su extrañeza y oposición a una medida tan contraria al presente y futuro de los caballos, desde luego, pero también tan absurda y atentatoria de una tradición tapatía que data desde la misma fundación de Guadalajara, cuando desde luego, los carros de caballos eran lo común. El gremio de calandrieros había logrado sobrevivir al imperio de las máquinas hasta que de pronto, en aras de principios y valores de algún colectivo susceptible han debido verse inmersos en divisiones provocadas, multas, maltratos y toda la parafernalia que la administración municipal ha sido capaz de hacer para agredir, enfadar y exacerbar a estas personas, justamente porque aunque los partidos cambian, las actitudes de los funcionarios siguen siendo iguales o peores.

Ni la ciudad ni el estado aspiran a tener gobiernos autoritarios o dictatoriales, el trabajo común de todo ciudadano debe orientarse de manera sostenida y exigente en favor de una genuina democracia que efectivamente nos libere de este sistema político vigente, el cual, manipulando las instituciones, ha producido dictaduras disfrazadas que se perpetúan en el poder por todo tipo de artificios y se valen de lo que sea tanto para llegar como para permanecer, un trienio aquí otro allá, y así hasta el infinito.