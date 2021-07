Nuevo León-Jalisco: el eje fosfo-fosfo

Que conste que no es carrilla. Quien utilizó el fosfo-fosfo para definir el eje de gobiernos naranjas, emanados de Movimiento Ciudadano, fue el propio Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, durante la celebración por el aniversario del partido. Está claro que lo suyo, lo realmente suyo, es la frivolidad. Dejando a un lado el discurso emocional, ¿qué puede significar para un partido pequeño gobernar simultáneamente los estados de Jalisco y Nuevo León?

En términos de población son las entidades tercera (Jalisco) y octava (Nuevo León) en el país. Por tamaño económico son tres (Nuevo León) y cuatro (Jalisco); juntos alcanzan un economía similar a la de la Ciudad de México. Más allá de su peso poblacional y económico lo que hace importantes a estos dos estados es que Monterrey y Guadalajara son geográficamente las dos zonas metropolitanas y las dos zonas económicas realmente alternas a la Ciudad de México. Son además los estados con tradición más rebelde y los que culturalmente han puesto cara el centralismo. Gobernar simultáneamente Jalisco y Nuevo León no es poca cosa.

El riesgo está en confundir los triunfos electorales, sin duda importantes, de este partido con una posición de fuerza, con un eje, como lo llama el político fosforecente

Es cierto: nunca un partido tan pequeño había gobernado tanto. El riesgo está en confundir los triunfos electorales, sin duda importantes, de este partido con una posición de fuerza, con un eje, como lo llama el político fosforecente. Los resultados pueden ser engañosos. En la elección local de Jalisco Movimiento Ciudadano obtuvo 32 por ciento de la votación, fue el partido más votado en una elección dividida, lo que le dio para tener mayoría simple pero no absoluta en el Congreso estatal. En Nuevo León el gobernador Samuel García inaugurará el concepto de “minoría absoluta”, pues tendrá sólo dos diputados: nunca un gobernador había tenido tan poca fuerza y representación en un Congreso estatal. En la Cámara de Diputados federal tendrán 23 escaños, tres menos que en la legislatura anterior, votos que hoy no representan ninguna diferencia para ninguno de los dos bloques, ni el del presidente ni el opositor.

La fuerza del eje Alfaro-García no está en el partido por el que fueron electos sino en los estados que representan. Si los gobernadores son capaces de unir a los empresarios y a la sociedad civil de ambos estados en una agenda mínima podrían convertirse, de facto, en una fuerza que la Presidencia de la República tendría que considerar. No parece ser el caso. El estilo de liderazgo de Alfaro no se caracteriza por ser incluyente y es poco tolerante al desacuerdo. Samuel García, por su parte, tendrá primero que ganarse el respeto de los grandes empresarios regiomontanos.

La oportunidad de generación de un contrapeso político ahí está, la duda es si tendrán capacidad política para lograrlo o quedará todo en un frívolo y fosforecente discurso de redes sociales.

