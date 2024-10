Nueva York enfila al éxito; dura batalla en California

Los Mets de Nueva York están haciendo honor a la cábala, que como ya se ha dicho, expresa que el conjunto que deje en el camino rumbo a los lauros de la Postemporada a los Cerveceros de Milwaukee está enfilado al éxito. Y es que los metropolitanos neoyorquinos dieron la sorpresa y, tras deshacerse en la Serie de Comodines de Milwaukee, hicieron la tarea en forma adecuada venciendo a los Phillies de Filadelfia, que eran sin duda alguna los favoritos para llevarse el serial, dado que durante la gesta ordinaria de la actual campaña fueron el segundo mejor equipo de la Liga Nacional, después de Dodgers de Los Ángeles, que terminó como el mejor equipo de las dos Grandes Ligas, finalizando como líderes de la División Este, posición que prácticamente mantuvieron durante casi todo el camino en el calendario regular, por lo que se les auguraba un mejor futuro, pero los Mets los pararon en seco y los echaron fuera de la Postemporada.

Y la historia se escribió desde el primer duelo en Filadelfia, siendo que los Mets no respetaron el patio ajeno y se llevaron el triunfo por 6-2. En el segundo de la serie, Phillies emparejó los cartones al obtener la victoria por 7-6 y, ya de regreso en Manhattan en el Citi Field, los Mets se impusieron en los dos siguientes cotejos, el primero de ellos en esa sede de la Gran Manzana por amplio marcador de 7-2 y en el definitivo por 4-1, y son ya los finalistas que están esperando a lo que acontezca el día de hoy entre Dodgers y Padres.

Y es que, los eternos rivales del Sur de California están dispuestos a vender cara la derrota, de ahí que se haya llegado a un quinto juego tras cuatro emocionantes cotejos.

Dodgers y Padres llegan con la foja empatada a dos victorias por bando y sin un claro favorito por más que la tropa de Dave Roberts tiene de alguna manera la ventaja de estar jugando este último encuentro en su casa, el Dodger Stadium, beneficio concedido por haber terminado como el mejor de la Liga Nacional y el mejor de ambas Ligas, un gran factor a su favor si lo logra capitalizarlo.

El asunto es que hoy conoceremos cuál de los dos conjuntos, de los más queridos por la afición mexicana dada su cercanía con nuestro país, será el que logre transitar a la disputa final por la gloria de la anciana Liga, y entonces también sabremos si será en San Diego o en Los Ángeles el primer duelo ante los Mets, que tras haber quedado sembrados en un sitio inferior a Dodgers y Frailes, deberán ser visitantes el próximo domingo 13.

En este contexto, también hay que decir que la novena neoyorquina no saltará al centro del diamante como favorita, pero ya dijimos que no hay nada escrito, todo puede acontecer, y los Mets pueden seguir avanzando haciendo honor a la cábala y esperando no solamente a ser campeones de la Liga Nacional sino de la propia Serie Mundial.

Y en la Liga Americana, Guardianes de Cleveland se ha visto de alguna forma con un paso más sólido que su rival en esta Serie Divisional, los Tigres se Detroit, pero la moneda está en el aire luego de que ayer se empató la serie a dos triunfos por bando y deberán verse las caras en un duelo final pactado para este sábado.

El ganador de este serial ahora empatado entre Cleveland y Detroit enfrentará a los Yankees de Nueva York, quienes vencieron a los Reales de Kansas City en el cuarto juego de la serie y se la llevaron al llegar a las tres victorias necesarias, dejando con una sola a los Reales, convirtiéndose en el primer clasificado a la disputa por la corona de la Liga Americana.

Ojalá sigamos viendo cotejos peleados, disputados, y sorpresas en una campaña sin duda sui generis por la competitividad tan fuerte, y sin desmerecer las epopeyas que hemos estado disfrutando en la Postemporada.

