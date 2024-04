Nuestro deber, salir a votar el 2 de junio

Si queremos seguir viviendo en un país libre y democrático, debemos ejercer nuestro derecho a votar por nuestras autoridades, este próximo 2 de junio que tendremos las elecciones más importantes de nuestro país, en donde además de elegir a la cabeza de nuestro Gobierno, se elegirán Gubernaturas, Jefe de Gobierno de la CDM, los integrantes de las Cámaras de Senadores y Diputados así como una gran cantidad de Alcaldías.

Debemos votar o no tendremos justificación para luego quejarnos de que quien haya quedado como ganador en las elecciones no sea el más capaz; sal a votar, no importando por quién, pero sal a votar con un voto razonado y por la persona que consideres que es la más capaz de conducir a nuestro país los próximos 6 años, que nos mantenga unidos sin polarizar ni dividirnos; por la persona que además de velar por los ciudadanos, haga cumplir nuestras leyes, respete lo que se ha conseguido a lo largo de tantos años, que sea una persona honesta y capaz, que conserve el nombre de México en el entorno internacional con el respeto que nos hemos ganado.

Requerimos en nuestro Gobierno a una persona que nos haga sentir orgullosos de ser mexicanos, que no nos divida ya que todos formamos parte del mismo pueblo, sin polarización ni separación por fifís y chairos, conservadores y liberales, ricos y pobres, sino que volvamos a unirnos como mexicanos; necesitamos a alguien inteligente, que entienda nuestra idiosincrasia y los cambios del mundo moderno, dispuesto a sanar todas las heridas abiertas en nuestro país, que nos haga sentir el orgullo de pertenecer a este hermoso y gran México.

Tenemos que luchar contra la inseguridad que está viviendo nuestro país, el cual estamos viendo que se nos cae a pedazos, terminar con la fallida estrategia de “abrazos no balazos”, ya que ésta sólo dejó crecer a la delincuencia; no debemos acostumbrarnos ni ver como natural la inseguridad en la que estamos viviendo, debemos acabar con la impunidad, este sexenio ha sido el más violento de nuestra historia con más homicidios, secuestros y desapariciones.

Queremos un país en el que se pueda regresar con tranquilidad a casa después de un día arduo de trabajo, que nuestros hijos estén seguros y tengamos la certeza que regresarán al hogar, un país en el cual podamos circular en nuestras carreteras seguros,

volver a salir a disfrutar de nuestro hermoso país, sin tener el riesgo de caer en manos de los delincuentes, sin cobro de piso, pero para eso debemos cumplir con nuestra ley, que tengamos una política efectiva contra la delincuencia y que ésta reciba el castigo que se merece.

Para lograr lo anterior necesitamos que quien encabece nuestro Gobierno sea la persona que necesitamos, por eso te lo repito, tenemos que elegir convencidos y con nuestro voto razonado, eligiendo a la persona más idónea, que sea líder al que podamos seguir y no arrepentirnos de no haber hecho lo que teníamos que hacer nosotros por nuestro México; por eso es tan importante esta próxima elección, ya que no podemos equivocarnos y quien te diga que ya está decidida por las encuestas está muy equivocado, pues la única encuesta que cuenta es la del día de la elección con el recuento de nuestros votos, no debemos dejarnos chantajear con que se acabarán los programas sociales, ya que esos están en la Constitución y nadie puede quitárnoslos.

Tenemos sólo dos caminos: el cambio para recobrar nuestro orgullo y prestigio, o seguir como ha sido este sexenio de incertidumbre y polarización, ya que unos prometen el cambio y otros seguir con esta disque Cuarta Transformación.

Recuerda que todos formamos parte del pueblo bueno sin distingos, debemos sentimos orgullosos de formar parte de este extraordinario país, del cual estamos muy orgullosos de pertenecer y haber nacido en él.