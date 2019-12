"No violencia"

Como ya le platiqué y no quiero enfadarlo con el temita hace pocas semanas por poco el Creador cancela mi membresía al club del niño gordo y me alegra mucho ya que estar muerto no es para nada agradable. Dice Woody Allen y yo coincido plenamente que la muerte es tan importante que cuando suceda yo no quiero estar ahí.

Por otra parte me encuentro con la gente, vía las redes, muy engarbanzada por el trato absolutamente repugnante que dan algunos barbajanes, dan a algunas damas, que incluso llevó a la muerte a una de ellas y me preguntó quien los crió o si no nacieron de mujer o tan mal les fue, lo que lo explicaría aunque no justificaría. Pero en fin, no conozco las vidas ajenas y no debo juzgar, pero tenemos que evitar la violencia en todos y cada una de sus variedades, la intrafamiliar, la intralaboral, intrasindical, intrapersonal y todas aquellas formas que hubiere.

Porque mi relación con dicho género ha sido siempre amorosa y con gran cariño recuerdo a mis abuelas, indescriptiblemente a mi madre, mis hermanas, he aprendido a admirar, además que quererla, agradecerle la fineza de su trato, quiero entrañablemente a mis hijas y nietas y sobre todo recuerdo que desde niño me enseñaron que a “la mujer no se le toca ni con una rosa” y si algún día yo me sobrepasé, pido perdón pero creo que la relaciones humanas deben ser lo más cordiales posibles.

Y llegaron las navidades que como todo en la vida tiene cosas me gustan y otras que no. Como soy un joven tímido no me gustan las multitudes y tener que asistir a fuerzas a algunos eventos y de entre ellos las tiendas atascadas de gente (no es cierto que como dicen algunos maledicientes de que no me gustan sólo por no gastar).

A cambio de eso me encantan muchísimas cosas de comer y aunque lo cierto es que hay muchas formas de celebrar la navidad me gusta de los clásicos: los clásicos buñuelos, y la cantidad de galletas que circulan; me llama la atención es la cantidad de marcas de Tequila que se regalan, yo creo que ni el Consejo Regulador del Tequila tiene registradas tantas, hay quienes opinan que esas botellas llevan años circulando y que en realidad algunas de ellas nunca tuvieron intención de ser bebidas.

Lo que si debe ser divertido es el hacer un estudio de las posadas, es muy raro que haya un sitio en el que no se celebre una posada de fábrica, sindicato, oficina, taller en que no hay límite de tiempo y se beben cantidades industriales productos etílicos, se renuevan amores, se canta, baila y se consumen toneladas de rines y emparedados embarrados de un producto que a primera vista parece tóxico. Ojalá alguien asista y nos cuente.

