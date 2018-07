No tarda el adiós

Parece que la decisión está tomada: Juan Carlos Osorio no seguirá al mando del Tri.

Aunque se ha rumorado que la Federación Mexicana de Futbol había ofrecido una extensión de contrato, esto no es verdad, ya que sus altos jerarcas apenas van llegando de vacaciones después de lo cargada y cansada que es la época mundialista.

Esta semana se espera se haga oficial la ruptura de la relación laboral, pero ni tardado ni perezoso, el colombiano ya comenzó con su publicidad y en su país ya dice que es su sueño y sería todo un honor poder dirigir a los cafetaleros.

En Sudamérica no es mal visto, saben de sus capacidades para dirigir y hasta sus resultados por aquellas Ligas, pero todos tienen el mismo temor: Las rotaciones.

Como nuevo

Lo que arrancó con una cirugía en la nariz para mejorar su respiración y por ende su rendimiento, terminó en una arregladita también de las orejas, por las cuales Héctor Herrera se había ganado múltiples apodos en el futbol mexicano.

El volante del Porto presumió en redes sociales su nuevo rostro, pero ya ven como somos los mexicanos y para pronto empezaron los memes. Habrá que ver si no se vuelve moda, como eso de pintarse el pelo de güero.

Pues ya con la nariz enderezada y con la oreja pegada, Herrera luce muy diferente, me recuerda a Gerardo Torrado, aunque en las redes muchos lo comparan con Adolfo Bautista.

Poco participativo

No todo fue miel sobre hojuelas con la pasada presentación de la camiseta del Guadalajara.

Esta vez no abordaremos la polémica por el diseño, ya que no me alcanzaría este espacio.

Todo iba viento en popa con la organización, el diseño de la presentación les había quedado espectacular y ya sólo faltaba que los jugadores emblemas hablaran un poco sobre las camisas hechas por el gatito veloz.

La actitud de Orbelín Pineda no cayó en gracia a los directivos de la marca que viste al Rebaño, ya que en el ejercicio ante la prensa el habilidoso mediocampista sólo atendió por un momento, ignorando la recomendación que le hacían de quedarse más tiempo para seguir hablando con los medios de comunicación.

Pineda les decía que su compromiso ya había terminado y que se tenía que marchar, lo cual terminó haciendo, pese a que otra vez el contingente intentó hacerle cambiar de opinión.

Lo increíble es que sólo fue Pineda quien tuvo esta actitud, ya que los demás jugadores de las Chivas siguieron atendiendo a los medios, explicando las bondades de la nueva camiseta.

@dongambetero