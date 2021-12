No se vale

Lo primero y más importante, cuidar la integridad física del boxeador, pero muchas veces parece lo último. Se mantiene el círculo vicioso, peleas desiguales cada semana en una plaza, y en otra también.

Leonardo Báez, oriundo de Baja California, fue a la meca del boxeo para presentarse en el Grand Garden Arena del MGM, Las Vegas, el 6 de noviembre. Anunciaban que era su debut en la división pluma. Enfrente, Rey Vargas, de Ciudad de México, ex campeón mundial Supergallo CMB.

Báez, presentó palmarés de 26 peleas, cinco derrotas, de estas, tres por nocaut, y 12 nocauts favorables. Vargas, invicto en 35 compromisos, con 22 nocauts a su favor. Sin necesidad de investigar a profundidad, con esos números, cualquier aficionado mexicano sabía que el cachanilla no reunía calidad para un enfrentamiento en igualdad de condiciones.

Fueron 12 rounds de castigo innecesario para el bajacaliforniano, lo estropearon desde el primer campanazo, chaparrón, no competía en estatura, tampoco en alcance, buscaba pegarse a la humanidad del adversario para intentar algo, sólo recibía lluvia de cuero desde cualquier ángulo. Lo cortaron, lo descalabraron por choque de cabezas. Muy valiente Báez, sin embargo, su esquina no se atrevió a detener aquel espectáculo, que no era boxístico, que deja secuelas, que termina con carreras de actores que aspiran a mejores escalafones. Y que pueden tener final trágico.

Y Rey Vargas dándose gusto, fue entrenamiento, castigando a placer, todos sus conocimientos aplicados en el físico del cachanilla, explotó estatura, alcance, se dio gusto en pelea, así la anunciaron, de un solo lado.

Perdió Báez, desde que firmó el contrato que lo ligó a la masacre, pero un documento que jamás debió autorizar, sabía que sus posibilidades para ganar eran las de un locazo, un golpe de suerte, como también estaba enterado que se encerraría con un león. La bolsa debió ser atractiva, pero su integridad física es primero, la que debieron cuidar también, mánager, médico y promotor.

Por cierto, Vargas tenía más de dos años inactivo, la paliza a Báez, fue para calentar manos, su proyecto se dirige a los campeones mundiales, Gary Russell Jr., campeón CMB; Emanuel Navarrete, campeón OMB; Leo Santacruz, súper campeón AMB. Ante cualquiera de estos cotizados, el nacido en la Ciudad de México, encontrará competencia… Y por ahí estaré atisbando.