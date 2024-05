No hay violencia, hay homicidios

Cuando estamos a unos días de conocer a quien le entregará la banda presidencial y que esa fecha -2 de junio- marcará -¡por fin!- el principio del final de su era, podemos ir etiquetando al sexenio como el de las mentiras, el de las contradicciones y de las “frases célebres”. En la frase de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien el 5 de julio de 2021 durante un ejercicio de contestar las inconsistencias que se dicen en la mañanera, dijo refiriéndose al presidente López Obrador: “Miente como respira” y lo escrito por Catón -Armando Fuentes Aguirre, considerado el columnista más leído en nuestro país y quien escribe para 156 diarios nacionales e internacionales- quien señaló, “No digo que estamos hasta la madre de mentiras, este sexenio ha sido una mentira continuada... Tampoco haré lesión a la verdad quien afirme que AMLO es un mentiroso contumaz. El calificativo de mitómano le queda grande, por culterano y por esdrújulo; más bien le cuadra el de hablador, adjetivo que el pueblo aplica a aquel que miente” se describe muy claramente lo que ha sido la actual administración.

Y en los últimos días todo parece indicar que el inquilino de Palacio está buscando con más mentiras, falsas justificaciones a sus promesas incumplidas y agregar frases que habrán de quedar marcadas para la “inmortalidad”.

El candidato que desde el 2012 prometió regresar al ejército “a sus cuarteles en seis meses”, el lunes se justificó de haber hecho lo contrario al decir que “me encontré con una realidad catastrófica... y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas... así que por eso eché mano de lo que tenía nuestro país”. Y a una pregunta en la mañanera de la corresponsal de Bloomberg News sobre los elevados índices de criminalidad, salió con una respuesta que lo exhibe, cuando dijo, “... algo que no sucede en ningún país del mundo, que un presidente que encabece a las 6 de la mañana el Gobierno de Seguridad de lunes a viernes, TODO ESO AYUDA” (?). A lo que la reportera le dijo

que en el pasado “Si había, los números no estaban nada bien, pero ahorita se puede ver peor”, recibiendo la tajante respuesta del inquilino de Palacio, “No, peor no, peor no”. Posición que fue refutada por la periodista con un “Presidente, en total es peor”. “No, no, no...”, respondió AMLO, quien con firmeza y seguridad agregó: “Te diría primero, NO HAY MÁS VIOLENCIA, HAY MÁS HOMICIDIOS”. Para la posteridad.

Daniel Rodríguez

