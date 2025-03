“No está sola”. ¿Será?

Una hora con 20 minutos después de iniciado el festival de música en el sonido del Zócalo capitalino se escucha la voz en el sonido local que decía, “Damas y caballeros se encuentra con nosotros la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio”. El murmullo se desvanece -y casi hay al silencio- y se ve salir desde una puerta lateral de Palacio a la Presidenta, quien se para frente a la escolta y respetuosamente hace el saludo a la bandera. Terminada la breve ceremonia, en el sonido local se escucha, “En estos momentos la Presidenta Constitucional Claudia Sheinbaum, se dirige al presidium para dar principio a la asamblea informativa”.

De la ubicación de la escolta a la bandera al templete no había mucha distancia, cuando mucho 50 metros, pero el recorrido se alargó porque la presidenta decidió pasar a saludar a quienes estaban parados junto a la valla metálica. A 5 minutos con 24 segundos, ella había acabado de saludar a la gente y caminaba frente al presidium, donde estaban -entre otros- Andrés López Beltrán -hijo de AMLO- Secretario de Organización de Morena, Luisa Alcalde, Presidenta de Morena, los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara y en el Senado Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, y Manuel Velasco, líder de los senadores del Partido Verde. Todos ellos daban la espalda al presidium -posando para una fotografía- y Claudia Sheinbaum paso detrás de ellos, quienes se percataron tardíamente y quisieron “enmendar” el error volteando y queriendo extender la mano para saludar a la mandataria, quien siguió caminando esbozando una sonrisa.

Las disculpas de los “ignorantes” a la descortesía de ignorar a la Presidenta, llegaron por las redes sociales. Ricardo Monreal se justificó diciendo que “... el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la Presidenta Sheinbaum pasaba en ese momento por donde estábamos… ”. Luisa Alcalde señaló, “...Como lo han hecho en otras ocasiones, los opositores pretenden desviar la atención. Un descuido en el protocolo, que nunca debió pasar… ”. Mientras que Adán Augusto, fue tajante al decir, “... le ofrezco una disculpa, en la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria”.

En 5 minutos y 24 segundos, estando frente al presidium, no estaban contagiados “por el entusiasmo”, porque estaba posando para una fotografía y por supuesto que estaban “advertidos” que la mandataria venía caminando en su dirección porque no había obstáculos que lo impidieran y no había manera de no escuchar y percibir que “ya estaba en el corazón de la Patria”. Dio la impresión que no fue “un descuido de protocolo”, más bien que los “ignorantes” estaban más interesados en ‘futurear” su carrera política con el “destapado” Andrés Manuel López Beltrán, quien también le envió un mensaje: “¡No está sola, Presidenta!” ¿Será?

