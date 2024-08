No dieron datos, solo sus nombres (?)

En el proceso de enviarle una carta que López Obrador que enviará a su homólogo Joe Biden, así como la nota diplomática que la Cancillería redactará al Departamento de Estado norteamericano para reclamar el “injerencismo” de Estados Unidos en las pasadas elecciones presidenciales, el inquilino de Palacio vuelve a “pasarse por el arco del triunfo” las leyes mexicanas, ratificando su frase -ya histórica- “a mi no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

En el reclamo airado de AMLO al gobierno estadounidense de contribuir con organizaciones civiles, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante la mañana del miércoles el presidente López Obrador le dio voz a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer públicas algunas transferencias que se han hecho, así como dando a conocer los nombres de los apoderados, de decenas de personas y empresas particulares que han aportado de manera particular a esa causa. La ley es muy clara es lo que se refiere a difundir información personal, como lo señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los Particulares, que es un artículo 1 indica que la legislación “tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de regular su legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad de los contribuyentes y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas”. Mientras que el artículo 69 del Código Federal Fiscal, habla de que se “estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”. Sencillamente, no se puede compartir, divulgar o dar a conocer información personal, punto.

Y Pablo Gómez, entrevistado la tarde del miércoles por la tarde en un programa de radio, queriendo aclarar el desaguisado, dijo: “No estoy dando a conocer nada de los contribuyentes, ESTOY DANDO A CONOCER PERSONAS EN LOS NOMBRES y las cantidades de personas que aportan a una organización que se dice no gubernamental y que se dice no tiene fines de lucro, que son para prevenir, investigar y combatir la corrupción, NO DI NINGÚN DATO DE NINGÚN CAUSANTE”. NO, no dio ningún dato, solo SUS NOMBRES. Todos “están cortados por la misma tijera”, usando el mismo lenguaje cantinflesco -como su patrón-, tratando de hablar “apropiadamente”, pero transgiversando el sentido de las palabras y confirmando la máxima -ya legendaria- del inquilino de Palacio, “a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

