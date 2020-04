"No busco pérdidas"

Resulta curioso que cuando nos toque mirar alguna actuación gubernamental podemos hacerlo desde la visión de quien observa algo de lo que es parte o de quien ve algo ajeno, ese es mi caso, no soy, para nada dueño del presidente, éste no es parte de quien observa y él mismo dice que va a ponerse a consideración su nombramiento, lo que a mí me vale lo que se le unta al caso no tengo ningún interés en que el presidente haga o deje de hacer algo, mucho menos la legalidad de su voto o de la elección. Me interesan muchas de sus actividades pero solo en cuanto que me afectan, esto es una votación de su fuero sería uno de los actos que en mi vida más flojera me darían, si lo ratifican felicidades si no lo hacen felicidades y si lo ignoran, pues felicidades.

Ahora que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como todos tiene cosas buenas y cosas malas; temas singulares que lo caracterizan, a mi me gusta particularmente que éste no hace nombramiento de encargos, nombra algunos pero no da nombramientos hace encargos, así no resulta extraño que el Secretario de Relaciones Exteriores sea el encargado de comprar algo o recoger algo o pelearse con alguien y esto es particular.

El presidente dispuso porque así le dio su gana que a los viejos nos dieran dinero y se lo encargó a alguien, con la pena de que pese a la buena intención hay muchos que se están robando ese dinero, abusando del encargo, de los ninis podrá ser lo mismo, pero es más difícil que se muera, pero si alguien se llega a dar cuenta, por la razón que usted quiera se enfrentaría a la ira del presidente.

Yo ya les dije que el tema re revocación de mandato ni me sirve, ni participaría en él y no creo que tenga la menor posibilidad que se dé la revocación, la gente lo quiere mucho porque siempre está pensando en la gente, no en grupos no en partidos, no en bandas, está preocupado de los pobres principalmente, pero por todos.

Ahora que muchos presumen de que el presi es su cuate y es tan singular que ni del partido dice ser la causa, porque así se le pega su regalada gana y si descubriese a alguien que lo pretenda engañar, aguas porque va a conocer de qué color pinta el verde, lo mismo por aquellos que dijeron haber actuado a nombre del presidente.

Yo me he cansado de relatar que lo que él me dio, alguien se lo robó.

@enrigue_zuloaga