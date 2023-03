Que no, no y no. Arturo Zamora Jiménez subraya que no se va a otro partido, ni se ve como candidato a ningún cargo público en las elecciones de 2024.

Apunta que renunció al partido tricolor, pero no para golpearlo ni para cambiarse a otro instituto político, sino para que su acto personal quede como testimonio de un reclamo por las decisiones que se han tomado en la cúpula del PRI (léase Alejandro Moreno Cárdenas) y en la Cámara de Diputados.

¿Pero, sucederá que después tenga un pretexto para ser candidato, por ejemplo, de Morena? “No tengo una bolita de cristal” para adivinar el futuro, responde.

Entonces, como dicen los políticos, Zamora no se anota, pero tampoco se da por muerto.

¿Qué opina del Presidente López Obrador? Comenta que tiene algunos éxitos, pero también muchos fracasos.

¿Es muy amigo de Adán Augusto López? Contesta que sí, desde hace 14 años, pero esa amistad no impide que observe la falta de gobernabilidad que impera en algunos Estados del país.



* * *



En otro tema y sobre Marcelo Ebrard, los simpatizantes del secretario de Relaciones Exteriores afirman que es el candidato bueno para la Presidencia en 2024. Pero sucede que el Presidente López Obrador advirtió en la pasada concentración del 18 de marzo en el Zócalo que no cometería el mismo error de Lázaro Cárdenas del Río. Por eso garantizará que su sucesor al cargo sí continúe con el proyecto de la 4T.

La interpretación inmediata de esas palabras fue que el aviso era para Ebrard, a quien se considera uno de los moderados en Morena, pero al día siguiente, el canciller presentó su libro autobiográfico e insistió en que va firme para 2024, de manera que sus allegados en Jalisco hacen su propia lectura de que el descartado es Ricardo Monreal. ¿Será?



* * *



En Nueva York, ciudad donde tiene su sede la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se están encontrando varios personajes de Jalisco.

En plena Cumbre Mundial del Agua, uno de los primeros en presumir la presencia de Jalisco fue el gobernador, porque según dijo, le pidieron al Gobierno que él encabeza presentar el modelo de tratamiento de aguas negras que se ha emprendido durante su gestión para que el Río Santiago deje de ser uno de los más contaminados en Latinoamérica.

El mandatario, como se recordará, prometió que durante su sexenio el Río Santiago sería tratado, para responder al compromiso que hizo con la gente de El Salto y Poncitlán, entre otros lugares, quienes más sufren con la contaminación.

Pero en el mismo evento de la ONU está el conocido especialista Arturo Gleason, de la UdeG, quien siempre ha criticado que en Jalisco no exista infraestructura para conocer cuánta agua tenemos, dónde ésta y qué uso le damos.

Por eso, invitado también como académico, propondrá la creación del Sistema Automático de Monitoreo del Agua para nuestra urbe. ¿Le harán caso en el Gobierno estatal?