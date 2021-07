Ni amago terrorista ni COVID enfriaron el Juego de Estrellas

En el marco de la celebración del Juego de Estrellas (All Star Game ASG), que como es una costumbre genera un gran interés por ser el más atractivo evento de Mitad de Temporada del Béisbol de Grandes Ligas (Major League Baseball MLB), fue agradable el viso de normalidad que se vivió, al grado que ni siquiera una posible amenaza terrorista ni la pandemia por covid-19 impidieron la gran fiesta que convocó a decenas de miles de visitantes a disfrutar de los atractivos que se suscitan en torno a este acontecimiento y que dejan una importante derrama económica.

Fue la Ciudad de Denver, Colorado, testigo de esta celebración que para quienes asistimos, deja una sensación de aliento de que esa normalidad es posible regrese a los campos de juego, siendo que tanto el Home Run Derby como el propio Juego de Estrellas registraron estadios llenos, protocolos de sanidad laxos, gente sin Cubrebocas, sin sana distancia y sin mayores restricciones gracias al importante avance en los procesos de vacunación que se tienen de este lado del mundo.

Los eventos cumplieron con su rol de gran espectáculo; el lunes se celebró el llamado Home Run Derby, un atractivo certamen en el que ocho jugadores (4 por cada Liga) son sembrados en base a los totales de jonrones de la temporada y se les dan cinco minutos para conectar tantos jonrones como sea posible. El ganador de cada enfrentamiento cara a cara avanza, hasta que se determina un ganador final el cual se hace acreedor a un millón de dólares.

El ganador fue Pete Alonso de Mets de Nueva York, quien superó en la final a Trey Marcini de Orioles de Baltimore con marcador de 23-22. Alonso también ganó el certamen anterior y lo peculiar es que su cuenta bancaria acumula en total 3.3 millones de dólares, siendo dos de ellos producto de sendos triunfos en el Home Run Derby.

Otro atractivo fue la participación del personaje de moda, el japonés Shohei Othani de Ángeles de Anaheim, quien es pítcher pero también un poderoso bateador, líder de home runs en la Liga Americana con 33 cuadrangulares; todo un fenómeno en el Rey de los deportes.

Quizá un punto a revisar en esta contienda podría ser que los lanzamientos se hagan desde la lomita y no unos pasos adelante como ocurre actualmente, y que los pítchers sean peloteros fuertes y dominantes y no lanzadores “a modo” elegidos por los propios bateadores.

En el Juego de Estrellas que se vivió el martes, la Liga Americana se llevó el triunfo -por octava vez consecutiva- incrementando su dominio sobre la Nacional a 46-43 juegos ganados tras imponerse 5-2. El dominicano Vladimir Guerrero Jr., fue elegido como Jugador Más Valioso 2021 en razón de haber conseguido un Bambinazo en la tercera entrada y dos carreras impulsadas, además se colocó como el pelotero más joven en lograr tal distinción con tan solo 22 años de edad. El pítcher ganador resultó ser la estrella japonesa Shohei Othani.

Sin embargo, volvió a salir a colación la polémica de cómo se convoca a quienes participan en esta contienda, y bien haría a este atractivo certamen se hagan ajustes al sistema de votaciones para que exista mayor claridad y menos cuestionamientos o señalamientos de favoritismos y/o discriminación, como ocurrió previo a esta edición cuando no se tomó en cuenta al mexicano Julio César Urías Acosta, quien pese a ser líder en ambas Ligas con 11 juegos ganados no fue tomado en cuenta para el Juego de Estrellas por el manager Dave Roberts, quien en su defensa dijo que había peloteros con mejores números que el sinaloense y que la decisión de armar el equipo no recaía solo en él.

Sin duda, lo sobresaliente de esta festividad ha sido el buen espectáculo, el regreso a la anhelada normalidad; los campos de pelota llenos, la fanaticada disfrutando, y el poderoso impacto a la economía.

