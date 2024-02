¿Narcoelecciones?, la sospecha es la que cala

Vamos partiendo de la base con la conclusión de ProPública -organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación en Nueva York- que señala no se “determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ella”, que todo se deduce de declaraciones “de que al menos uno de los asesores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto”. La denuncia concreta habla de que para la primera campaña presidencial del mandatario mexicano en el 2006 “importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de $2 millones -de dólares- a operadores políticos” del candidato.

La respuesta de López Obrador el miércoles por la mañana fue de “es completamente falso, es una calumnia. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores...No voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo”.

¡Pero...!, el 25 de febrero de 2021 -en la antesala de las elecciones intermedias en México-, López Obrador reconoció la “intervención” de la delincuencia en los procesos electorales, cuando dijo “estamos tratando el caso, cuando hay elecciones se mete el crimen organizado, se meten a financiar campañas y toman partido a favor de candidatos porque quieren el control en los municipios y en los estados”.

Cuando estamos prácticamente a cuatro meses de la elección más importante de nuestro país, son muchas las voces que señalan que las elecciones locales y estatales estarán definidas por las organizaciones criminales.

Recientemente Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, aseveró que “los carteles de la droga controlan parte del territorio mexicano” e hizo referencia a los riesgos que se corren para controlar los resultados de la elección, además que su oficina de Estrategia Internacional en un reporte sobre los cárteles, señala que “representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer control efectivo sobre algunas partes de su territorio”. Por su parte el Centro Wilson en un reporte sobre la influencia de los grupos delincuenciales, señala que se “padece un interregno inédito en su historia contemporánea, producto de una dinámica de correlación de fuerzas que progresivamente han inclinado la balanza a favor de la criminalidad organizada en detrimento de las fuerzas del orden y, sobre todo, en detrimento de la sociedad misma. Con capacidad exhaustas y al límite, el Estado mexicano luce derrotado. No es solo un gobierno o estrategia específica, sino un Estado nacional el que parece desvencijado, contemplativo e ineficaz; cada vez con menos capacidades, más inepto y, al parecer, también menos comprometido con la función básica y esencial de protección territorial y poblacional”. Y esa percepción no es solamente desde el exterior, sino también en nuestro territorio, ya que de acuerdo a las encuestas de opinión, más de la mitad de los mexicanos califican al crimen organizado como una “institución” más fuerte que su desorganizado Estado.

De acuerdo a un informe de Complexity Science Hub de Viena, publicado por la revista Science, que habla sobre el poder de los grupos criminales en nuestro territorio, señala que el narco es el quinto empleador más grande de México y que cada semana alista a 350 personas en promedio.

Secreto a voces de la intervención o participación de los grupos delincuenciales en las elecciones, de los indicios y acusaciones, ciertos o falsos, cualquiera que sea el caso, todo mundo habla de la influencia, del poder y del “manoseo” de los grupos criminales en los comicios -la sospecha es la que cala-, ante la complacencia de un sistema de justicia que permite su impunidad y ante un completo vacío de poder por parte del Estado.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net