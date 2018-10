¡Muévanse todos!

“Ya somos muchos… y cada día somos más”. Lo hemos escuchado mil veces y cada día más, esto conforme enfrentamos problemas de tráfico, largas filas o prolongadas esperas.

Y la gran mayoría necesitamos movernos, y movernos bien.

De ello depende nuestra economía y la del país.

Pero tal parece que es lo contrario, precisamente porque cada día somos más cada día nos vemos menos.

Los problemas de tráfico en las ciudades aumentan, se prolongan las horas de tráfico pesado y disminuye día a día la velocidad promedio para desplazarnos, ya sea en vehículos particulares o en el transporte público. Viajar por carretera no es diferente: ha disminuido la velocidad promedio de un viaje de ciudad a ciudad, es cada vez más frecuente atorarse por accidentes, filas en las casetas, camiones pesados, etcétera.

Y qué decir de los aeropuertos. Se han vuelto cotidianos los retrasos en los vuelos, de salida y de llegada, y cada vez son más breves los horarios en que los aviones despegan a la hora que tenían programada.

Mientras más necesitamos movernos, menos lo hacemos, y al parecer nadie ha considerado seriamente la afectación.

Así como recientemente el Premio Nobel de Economía fue otorgado a dos economistas que armaron un modelo en el que ya incluyen como variables macroeconómicas la calidad ambiental y la innovación, está llegando el momento de armar un modelo donde el tema “movilidad” sea considerado también una variable macroeconómica. La actividad de la mayoría de las personas en una ciudad depende de moverse, porque sigue siendo una utopía el “home office” (trabajo desde casa) en un país como México donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, sigue siendo minoría quien tiene acceso efectivo a internet y es mínimo el número de personas que aprovecha los privilegios de la digitalización.

Pasará un buen tiempo antes de que podamos dejar de desplazarnos para generar ingresos.

Y mientras, seguimos creciendo en todos sentidos.

Todos los días se suman más personas a la población económicamente activa, también quienes ya tienen un automóvil, quienes requieren viajar por carretera y quienes precisan tomar un avión.

Crecemos y crecemos, y no se hace nada efectivo para tratar de movilizarnos efectivamente.

Cuentos y relatos de ciencia ficción ya han augurado los infartos viales, el momento en que el tráfico disminuirá a cero, ya no se moverá, y tendremos que pasar días a bordo de un camión del transporte público o de un automóvil.

Estamos cerca.

El tiempo que hoy se pierde en moverse es un lujo que no se puede dar una economía como la mexicana, y como no hay autoridad que esté abordando el tema, somos nosotros quienes tenemos que levantar la voz para exigir que si existen organismos y secretarías de Movilidad o Tráfico, que efectivamente se dediquen a eso, a movilizarnos, y no a buscar pretextos y reglamentos para aplicar infracciones y ver la forma de generarse ingresos.

(platapi.en.i@hotmail.com)