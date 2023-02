Mucho empleo, pero malo

Mi primer empleo fue en Librerías Gonvill a inicios del 2000. Recuerdo que entré a los 17 años como “Gerente de Paquetería y Buenos Días” -un cargo que secretamente me inventé. No recuerdo mi salario exacto, pero debió rondar los tres o cuatro mil pesos mensuales. ¿Daba para vivir? Sí, modestamente. No pagaba renta, iba al Cineforo y bebía cerveza barata en El Molachos.

Traigo el tema a propósito porque el Gobierno de Jalisco presumió esta semana una cifra récord de empleos creados en enero: más de 18 mil puestos. Dicen que somos la “locomotora de la economía nacional”. El año pasado destacamos como el Estado que generó más empleos.

Curioso por deformación profesional, me pregunté cómo andan los salarios en estos tiempos. Comparto mis hallazgos en algunas bolsas de empleo como Computrabajo, OCCMundial y el Servicio Nacional de Empleo. Sobra decir que los resultados carecen de validez metodológica. Se trata sólo de lo que llamaré “un ejercicio simulado de búsqueda de un empleo bien pagado trepado en la locomotora de la economía nacional”.

Tiene razón el Gobierno: hay un montón de vacantes, pero tengo mis dudas sobre los salarios. Hay puestos para ejecutivos de ventas y guardia de seguridad entre los seis y los ocho mil pesos. Un poquito arriba están algunas profesiones. Estos salarios son mensuales: Diseñador de Interiores: nueve mil 600 pesos. Médico en consultorio adjunto a farmacia: 10 mil pesos. Maestra de inglés en primaria: 12 mil pesos. Community Manager: 12 mil pesos.

En donde hay mejores sueldos es en las ingenierías. Sin duda son los mejores pagados. Tres ejemplos: Ingeniero en Sistemas con experiencia Cisco: 18 mil pesos. Ingeniero Civil: 20 mil pesos. Y de ahí todos para arriba. Encontré varios de este tipo: Java Support Software Engineer: 50 mil pesos.

La asociación Acción Ciudadana contra la Pobreza ha denunciado que el empleo es precario en México no sólo por el ingreso insuficiente. Hay otras condiciones que lo precarizan: falta de seguridad social y prestaciones, contratos eventuales y jornadas excesivas. Este organismo ha identificado que los empleos peor pagados están en medianas y grandes empresas como fábricas, almacenes, tiendas departamentales, corporativos o consorcios.

¿Se puede hallar un empleo bien pagado en Jalisco? Por supuesto, siempre que sea un puesto bilingüe hiperespecializado de ingeniero en el sector tecnología. ¿Y para los demás? Hay empleo, pero precario, lo que se traduce en pobreza laboral.

Significa que en Jalisco uno de cada cuatro trabajadores no gana lo suficiente para pagar una canasta alimentaria, según el Coneval (hablamos de más de un millón de jaliscienses). Seguramente un recién egresado que vive con sus padres -como era mi caso- la libra con ocho mil pesos al mes, que es el ingreso promedio para un jalisciense.

Pero un padre de familia, con esos salarios, ¿podría pagar ambas canastas, la alimentaria y la no alimentaria? Me refiero a pagar además de comida el transporte, educación, recreación, servicios, vivienda, cuidados personales, salud, vestuario y además ahorrar. ¿Aguantarían 12 mil pesos al mes para pagar además una hipoteca?