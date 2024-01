Morosos alimentarios en Jalisco adeudan 26.5 MDP

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que las disputas más feroces cuando una pareja se separa tienen su centro gravitacional en la custodia de los hijos y la pensión alimenticia. Sumemos que en México el divorcio ya es deporte nacional. Del año 2000 al 2022 se disparó la tasa de 7 a 33 divorcios por cada 100 matrimonios, según el INEGI.

Este aumento de las separaciones tiene como marco las conquistas feministas por la igualdad de derechos y una mayor autonomía económica. Las mujeres han logrado una posición de mayor equidad y libertad que generaciones anteriores no tuvieron. Eso provoca otras formas de violencia como actos de resistencia masculina. Muchas veces los tribunales, proclives a la falta de perspectiva de género, son el escenario.

En este contexto, en los últimos años ha habido reformas para proteger y ampliar los derechos de las mujeres. Hay avances, claro, pero la brecha aún es profunda: los varones ostentamos muchas más ventajas sociales, económicas y jurídicas.

Un ejemplo lo tenemos en las pensiones alimenticias. Son uno de los juicios más fatigosos y lentos que hay en un juzgado familiar. Si no, pregunten a cualquier mujer que haya exigido ese derecho para sus hijos.

Hace poco solicité por transparencia al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco el número y monto de los inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jalisco. Dicho de otro modo, padres que con una sentencia en firme se niegan a pagar la pensión alimentaria de sus vástagos.

Después de varios meses y un recurso de revisión, la Judicatura me informó que hay 104 registrados en este padrón. Los nombres no son públicos. Sin embargo, me sorprendió encontrar que el deudor alimentario con el monto más alto es de dos millones 950 mil pesos. Le sigue otro con un adeudo de dos millones 765 mil pesos. Un par más por un millón 585 mil pesos y un millón 407 mil pesos respectivamente.

Según el Código Civil de Jalisco, la condición para ser inscrito es el incumplimiento de pago por más de 90 días. Generalmente el varón utiliza el dinero y a los menores para ejercer presión contra la madre. El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios ha denunciado que la corrupción en los poderes judiciales estatales favorece a los morosos sobre todo cuando tienen poder económico o político. En esa lista de 104 deudores, puedo asegurar sin temor a equivocarme, que hay hombres con ese perfil. ¿Quién los obliga a cumplir?

