Morenistas en la mira

Después de unos días de descanso por las vacaciones decembrinas, 2025 comienza con varias cuestiones agitadas.

Vamos por partes. ¿Se acuerdan de la visita oficial de Claudia Sheinbaum? Por si no se enteraron, les compartimos que por fin la Presidenta de México cumplió con su visita al Estado de manera oficial y todas sus actividades fueron privadas para que los morenistas no se alebrestaran y llenaran los espacios de los encuentros para atacar a las autoridades del Gobierno de Jalisco, como sí lo han estado haciendo en los últimos días, con campañas en chats de WahtsApp en las que invitan a no pagar el refrendo vehicular y no atender la propuesta del SIAPA para el pago del “estimado anual” y aprovechar los descuentos en deudas y recargos.

Nos cuentan que el chiste es criticar a la administración estatal, aunque todos en ese partido niegan que sean los autores.



* * *



Lo más extraño es que de los propios círculos morenistas empezaron a correr críticas después de la visita de la Presidenta. Al parecer no hay quién ponga orden, ni siquiera la nueva dirigencia estatal del partido.

Por cierto, tras la visita presidencial, que fue cordial y productiva con el gobernador Pablo Lemus, circuló que en el Palacio Nacional todavía despacha como secretaria particular de Andrés Manuel López Obrador, la señora Laura Nieto. Sigue en la misma oficina y con todos los teléfonos. Además: ¿Saben para quién atiende llamadas y solicitudes? Sí, para el mismo personaje.

“No hagas cosas buenas que parezcan malas”, dice el refrán.



* * *



Y sobre los distinguidos morenistas, al que le está “lloviendo” es al senador Carlos Lomelí. También en esos chats impersonales lo critican por varios motivos.

El primero es porque, dicen, ya se peleó con el diputado local que siempre fue su aliado, Sergio Miguel Martín Castellanos, diputado por el Partido del Trabajo, por la misma razón por la que hubo un conflicto con la diputada de Morena en Jalisco, Brenda Carrera, señalada junto con Martín Castellanos, por haber votado a favor del refinanciamiento de la deuda del Gobierno de Jalisco.

El punto es que las quejas contra el senador están llegando al Comité Nacional de Morena y parece que pronto habrá reacciones. ¿Qué tal?