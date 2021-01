Morena Jalisco. No sólo del Peje vive un partido

Morena, el partido que tiene todo por ganar en Jalisco podría perderlo por una sencilla razón: no hay quién ponga orden y dirección en el partido. Cada liderazgo es un mundo y nadie habla tan mal de otro morenista que un morenista, nada que no hayamos visto en otros partidos, así comenzó la debacle del PRI en 1995 y la del PAN en 2012. Sólo hay conflictos reales por el poder donde hay un poder que repartir.

La inercia ganadora en Jalisco en este momento la tiene Morena. Pero no basta. Los morenistas creen que tener un presidente popular y programas sociales es suficiente para que cualquier candidato que pongan en la boleta gane la elección. Y sí, quien lleve el logo de Morena en este momento parte con una base que no tiene ningún otro. Son 15 o 20 puntos que no tiene nadie más, pero eso no gana una elección. Los optimistas dicen que el súper delegado de programas sociales, Armando Zazueta, trabaja silenciosamente en crear las bases del partido aprovechando los programas de gobierno (confesando así un delito electoral que claramente los tiene sin cuidado); los críticos dicen que es un desastre y que los programas sociales en Jalisco están lejos de ser lo que presume el presidente.

El viejo grupo de Morena en Jalisco, creado por Yeidckol Polevnsky y que encabeza Carlos Lomelí, tiene la certeza de que son ellos quienes encabezarán las candidaturas, independientemente de los problemas que tuvo quien fuera súper delegado en el estado y acusado por la Secretaría de la Función Pública. Dice Lomelí que ya fue exonerado de todo pecado de corrupción, pero el expediente va a volver a salir a la luz, pues nunca se tomaron el cuidado de hacer un proceso de exoneración con la misma publicidad con la que fue la condena. Si hay un candidato que se le facilite a los naranjas es justamente él, pues fueron ellos y no la Función Pública quienes realmente armaron el expediente contra su ex aliado y ex amigo.

La otra figura visible de Morena, el ex alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, que tiene la ventaja de jugar con el grupo de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, llegó con gran ímpetu hace unos meses y se ha venido desdibujando; cada vez aparece menos, no se siente. Podría estar trabajando con bajo perfil construyendo estructuras, o simplemente desaparecido. El caso es que, a estas alturas del partido, de cara a la elección de junio, debería tener ya una mayor presencia y no es así.

Otro grupo, al que pertenece el súper delegado Zazueta, lo encabeza el senador Alejandro Peña y son quienes buscan candidatos más allá de las filas del partido. Promueven a la diputada priista Mariana Fernández para Zapopan o incluso han planteado la posibilidad de candidatear a Pablo Lemus por los colores de Morena en Guadalajara. En medio lo que hay es otra bola más de liderazgos de políticos con ambición, sueltos y sin mucho que aportar.

No sólo del Peje vive un partido.

