Monreal y la caricatura de López Obrador

Ayer, en este mismo espacio hablamos de la justificación que encontró Ricardo Monreal, el coordinador morenista en el Senado, para no estar presente en AMLOFest con motivo del tercer aniversario de la administración de López Obrador. Concluimos que Monreal ‘se despinto’ -al no estar en el círculo inmediato de los presidenciables del mandatario- y que en el 2024 seguramente estará en la boleta electoral, pero no por el partido del que ahora forma parte.

En una entrevista el jueves por la tarde con Joaquin López Doriga -difundida en Radio Fórmula-, Monreal insistió que salió tarde de sus compromisos en la Cámara y “me gano el sentido del deber y no hubo tiempo”, muy a pesar de que quienes lo entrevistaron 36 minutos antes de empezar el AMLOFest, fueron testigos de que había una camioneta oficial del Senado esperándolo y que por tratarse de quien se trataba no hubiera tenido problemas para pasar los filtros de seguridad y llegar a tiempo -o algunos minutos tarde- al informe del presidente.

Insistió -como ya lo ha hecho en innumerables ocasiones- que “en su momento tomará una decisión” sobre su candidatura a la presidencia sin querer comprometerse si será con Morena o sin su actual partido. Lo curioso en la entrevista, es que el entrevistador observó que detrás de él había dos imágenes del Santo Nino de Atocha, de las que dijo eran regalos de un artesano de la Lagunilla y de un amigo. Además, mostró que tenía la imagen del Benemérito de las Américas cuando dijo “tengo a Benito Juárez para no variar, ah, y en el fondo aquí tengo una fotografía con Fidel Castro de hace muchos años...tengo algo variado, y tengo el manifiesto de Francisco I Madero del 20 de Noviembre y tengo al presidente Lopez Obrador en esta caricatura....”.

Comprensible que como católico -el muy posible candidato presidencial- deposite su fe en un Santo como el Nino de Atocha; obvio que tenga la imagen de Juárez, como él dice “para no variar”; sorprendente que dentro de ese ‘nicho inspiracional’ este Fidel Castro, y más que sorpresivo, incógnito que al presidente lo tenga -en tan selecto grupo grupo- como una caricatura.

La imaginación vuela...¿Usted, qué opina?.