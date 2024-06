Mister Biden, Thank you for your services

Con estos aspirantes, “Que Dios nos agarre confesados…”. Ni el presidente Joe Biden ni el ex mandatario Donald Trump demostraron en el debate de ayer en Atlanta, Georgia que sean la mejor opción para dirigir a la nación más poderosa del mundo. Biden se mostró nervioso, confundido y con muestras de que su edad ya es un “peso” para el cargo que ocupa, mientras que Trump volvió a mostrar su retórica sobre el fraude electoral, negó haber provocado la insurrección al Capitolio el 6 de enero de 2021 y en sus intervenciones se dio el lujo de hacer algo que le gusta, decir falsedades e inconsistencias sobre sus logros y objetivos, además de ser un riesgo para la comunidad internacional.

Anoche debió haber sido una noche larga para los dirigentes del Partido Demócrata, que seguramente empezaron a considerar un Plan B para su convención del 19 al 22 de agosto en Chicago, de donde saldrá el candidato a la presidencia para la elección de noviembre 5. Y lo mismo deben pensar muchos republicanos, pero el populismo y sector que apoya a Trump es más fuerte que la realidad que demuestra con sus posturas y los riesgos que se corren en caso de que regrese a la Casa Blanca.

En el debate de ayer, ambos se acusaron de “criminales”, “delincuentes”, se insultaron y Biden lo acusó de “ser una amenaza para la democracia”. Sobre sus edades, Biden dijo que Trump es “tres años más joven, pero menos competente”, mientras que el ex presidente dijo “estar en buena forma física como hace 20 o 25 años”. Sin embargo, Biden deambuló en algunas ocasiones con sus respuestas, dando señales de que los años pesan y Trump abuso con soberbia de mentiras e inexactitudes -hablando de economía y desarrollo-, como es su costumbre y símbolo clásico de un populista.

Si bien es cierto que Biden y Trump llegaban ayer empatados técnicamente en las encuestas de percepción, hoy seguramente el ex mandatario habra dado un paso muy importante en tomar ventaja en la preferencia de los indecisos -que se estima es un 20 por ciento de los votantes-, mientras que los demócratas deberán analizar muy a conciencia la posibilidad de hacer un cambio de rumbo de 180 grados “antes de que sea demasiado tarde” y decirle a su candidato “Mister Biden, Thank you for your services”.

¿Usted, qué opina?