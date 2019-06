"Miedo, no pánico"

Agradezco infinitamente a quienes se tomaron la molestia de comunicarme maravillosas historias y cuentos de miedo, los que comparados con la realidad que nos agobia parecen cuentos de hadas, pero en virtud de que esto pretende ser una charla de amigos, pues, nos forramos de inocencia y les creemos a nuestras amadas autoridades que tanto y tan desinteresadamente se preocupan por nosotros y afirmamos en aras de nuestra inocencia sentimos que la violencia se está arreglando, y que vamos muy bien. Por esa meditación de sueño, permítame mi solitario lector este rato de inocencia en los que nuestros líderes creen que vivimos.

Con los cuentos que me contaron o anunciaron podría hacer un tratado sobre el tema, pero sobre todo me ilusiona que todavía hay muchos y de todas las edades que les gusta la plática y el día que cesen las balaceras y asaltos habrá espacio para la charla.

De las historias que me mandaron, me gustó una que parece ser originaria de la hermana república de Colima y hay varias versiones, una de ellas, políticamente correcta, hasta venga con mensaje ecológico y la otra más acorde con las pláticas a las que aspiramos y así veamos que nos dice las narraciones de: El gentil.

La versión oficial, esto en honor a la verdad no tiene que ver para nada con los chicos del Partido Verde Ecologista cuya especialidad conservativa es conservar billetes, no valores ecológicos sino económicos. Pues se dice que en ese país que tiene maravillosas playas hay muchas en que, cuando corresponde, las tortugas van a depositar sus huevos y si tienen buena suerte, pero muy buena, podrán evitar ser atacados por los colectores furtivos o por la protección del Estado; que ambas por igual son sus máximos enemigos.

Si no son atacados por el par de plagas que he mencionado, sus posibilidades de existencia y vida feliz aumentan notablemente, pero no se cuidan solas, para eso los hados han creado en su defensa, una obra de la propia naturaleza, para que me entienda haga de cuenta que es una creación cinematográfica del maestro Del Toro y que es una especie de hombre-pescado, que vive en exclusiva para defender los nidos de huevos de tortuga, al tiempo que se protege de los reales depredadores y de la contaminación y atrapa a los violadores de su espacio y se los lleva al mar.

La segunda versión, mucho menos técnica narra que el gentil es un sujeto muy guapo y gentil se los lleva y los misterios que habitan en el fondo de los mares y que por las tardes sale a las playas en busca de jóvenes apuestos que si son encontrados el gentil se los lleva a su palacio de agua sin que a la fecha ninguno haya regresado.

Así que usted decidirá cuál de las versiones le gusta más, terminando por decir que ha habido muchos -no guapos- que han esperado se los llevan pero el sujeto parece ser muy selectivo para elegir.

