¿Miedo al virus?

Es muy comprensible que a una enfermedad contagiosa, que ha demostrado ser altamente mortal, le tengamos miedo y queramos protegernos y cuidar de ella.

Sin embargo, también es muy importante guardar la calma y mantener una elevada confianza en sí mismos. En estos momentos, es tan importante cuidar la higiene corporal, como la mental. Aquí algunas sugerencias que debes de considerar para hacerlo de la mejor manera.

1.- Tratar de no dejar que la mente mezcle éstas cuatro cosas a) miedo b) futuro c) imaginación d) repetición. Si lo haces, te vas a topar con una manera fácil de atormentar y de sufrir de a gratis.

Basta con que elimines dos de ellas para que puedas iniciar estar más en paz. Ya sabemos que nuestra mente es sumamente poderosa, entonces en vez de usarla en nuestra contra, debemos de aprovechar usarla a nuestro favor. Y esa es la idea, pues en vez de miedo debemos de tener valentía. Sustituir la imaginación por un pensamiento concreto y realista, y en vez de pensar en el futuro o en el pasado, sólo debemos de aferrarnos al estado presente. Eso es lo único que tenemos.

Y, por supuesto, si vas a repetir algo, que mejor sean las ideas positivas en vez de las negativas. Repite que eres valiente y no cobarde, céntrate en el presente y sólo lo que sucede acorde a los sentidos y deja de hacer fantasías y suposiciones.

2.- Comprender las cosas y no dejarse llevar por reacciones e impulsos. Las crisis nos invitan a pensar y a recapacitar lo que está sucediendo, y en vez de centrarnos en el problema, debemos de estar buscando las soluciones. Realmente es muy difícil encontrarlas, si no estamos entendiendo bien lo que sucede. De aquí que también es muy importante tener buena información y no dejarse llevar por tantas teorías y suposiciones de lo que pasa y sacar conclusiones falsas, sin pensar bien las cosas. Como personas inteligentes, debemos sacar lo mejor de nosotros y no sobre reaccionar emotivamente y mantener la ecuanimidad.

3.- Usar nuestros valores. Los adultos enseñamos a los menores la importancia de los valores universales, como la paciencia, la honestidad, la tolerancia, la caridad, la justicia, la templanza, el mantener la esperanza, la fe, la confianza, el respeto y en fin muchos más valores sumamente importantes en nuestra civilización. Pues las crisis son el momento oportuno para utilizarlos y ponerlos en práctica. Es la mejor ocasión de ejercitarlos de una forma muy constante, de tal manera de que las nuevas generaciones observen e imiten lo positivo que ven en sus padres y mayores. Así que no perder la cabeza y caer en desánimo, pesimismo, desesperanza, fatalismo y todo lo que se le parece, ayuda mucho a mantener una salud mental y espiritual elevada.

4.- Sabiduría ante todo. Lo peor que nos puede seguir sucediendo es actuar y decir tonterías y, sobre todo, seguir navegando en los mares de la ignorancia y no hacer nada. Si se han dado cuenta, muchos mensajes en las redes sociales, tienen que ver con el buen humor o con sabias enseñanzas y reflexiones. Las crisis nos invitan a que valoremos más la cultura, el saber y la creatividad que las vanas y superficiales experiencias de entretenimiento, que finalmente acaban por aburrir y perder su encanto.

5.- Buen humor. Un estado mental tranquilo nos mantiene relajados y a estar dispuestos a las cosas graciosas y simpáticas. Es un mecanismos normal en tiempos difíciles, y es una forma de bajar el negativismo al dejar se ver las cosas en forma demasiado seria y dramática.

6.- Finalmente, la espiritualidad es indispensable, la oración, la fe, la piedad, la solidaridad que nos une en la caridad, la benevolencia, la misericordia y la compasión. Indispensables para salir de toda crisis y reconocer lo pequeño y frágiles que somos.

Pues vale la pena reflexionar estas sugerencias y abatir el miedo y la incertidumbre. Aceptar que tenemos que hacer cambios importantes en nuestras vidas y reconocer la importancia de la salud, la libertad y la confianza.

Son tiempos de reingeniería de tu vida y de hacer las paces contigo.