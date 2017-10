¿Mentiras o Fake News?

El affair Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE, ha puesto en el centro del debate nacional y en tela de juicio la fortaleza, madurez y eficacia de algunas de las instituciones más importantes de nuestra democracia y del sistema político mexicano.

El Senado debe ser el espacio donde se logre esclarecer, con certidumbre y con base en hechos irrefutables, lo que realmente está pasando; es decir la verdad. Las versiones de los distintos actores no pueden ser más contradictorias. De ahí la importancia histórica de lo que haga el Senado. La Cámara Alta tiene la encomienda de ahondar con responsabilidad en lo que Santiago Nieto investigaba, en las reuniones entre funcionarios en la campaña presidencial del PRI, Odebrecht y Braskem, en la información dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como en los argumentos del encargado del despacho en la PGR, entre otros elementos clave de esta grave telenovela.

El presidente del Senado ha declarado que el tema es de tal trascendencia que no será en comisiones, sino en el pleno, donde se desahogue el asunto y analice puntualmente lo que ha ocurrido. Comparto plenamente su convicción de que debe ser con la participación de los 128 senadores que este asunto se resuelva. Los senadores deben aclarar la situación y responderle al país entero cuestiones como: ¿Se violó el Código de Conducta de la PGR? ¿Se violó el debido proceso de los derechos de Santiago Nieto? ¿Se violentó el principio de inocencia del nuevo sistema penal acusatorio? ¿Santiago Nieto recibió una amenaza, levantó una denuncia al respecto? No todo se puede quedar en interrogantes. Parecería que nadie dice la verdad. Así no se pueden fortalecer las instituciones, ni mucho menos construir un país distinto. Todo está hilvanado, es el mismo asunto, y el país tendría que conocer con certeza los hechos de lo que está ocurriendo. El Senado es el espacio idóneo para que ello suceda. ¿Podremos conocer la verdad de lo que ha ocurrido?