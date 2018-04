Mensaje a los millennials

A todos los que nacieron desde el año de 1980, dirijo estas letras a más de 43 millones de jóvenes que representan más de 50% del padrón electoral.

A ustedes les ha tocado vivir bajo regímenes de los gobiernos más malos que hemos padecido, los más ineptos, los más voraces, los más corruptos. A ustedes les tocó nacer, crecer y vivir la proliferación del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia, México no siempre fue así, hubo épocas de bonanza, de utilidad financiera, de lenta pero segura prosperidad. Ahora se ha acelerado el crecimiento económico, hay más ricos que hace 40 años, pero también hay más pobres, la brecha entre riqueza y pobreza se ha ensanchado.

A ustedes les ha tocado vivir las pantomimas electorales, la transformación del partido único en el pluripartidismo y son testigos de su fracaso. Les ha tocado ver cómo se malgasta el dinero de sus impuestos en los subsidios a los partidos políticos; cómo los candidatos no cumplen con sus promesas de campaña, cómo se malgasta el dinero en suntuosos edificios para el Senado y monumentos absurdos para justificar el gasto, como la Estela de Luz en la CDMX y las ofensivas esculturas en Guadalajara.

A ustedes y sus descendientes les va a tocar pagar la deuda de más de cinco billones de pesos que es de alrededor de 50% del PIB. Les va a tocar seguir luchando por que se reduzcan el número de diputados y senadores; para que se suprima el subsidio a los partidos políticos, para que se aplique el Sistema Anticorrupción.

Ahora se aproximan las elecciones para cambiar a más de tres mil 400 puestos de elección popular, tendrán que votar por candidatos que no terminaron sus periodos porque pidieron licencia para separase, contender por un puesto mejor y continuar su carrera política financiados por nosotros. ¿En qué empresa privada le permiten a un empleado separarse mientras encuentra un puesto mejor y regresar si no lo consiguió?

Tendrán que votar por candidatos escogidos por sus partidos políticos y si bien nos va por algún candidato independiente, que no todos son buenos, como Margarita Zavala, que yo votaría por ella si no estuviera bajo la sombra de un ex presidente que inició una guerra que aún no termina, o votar por un joven brillante y ambicioso que no sabemos el origen de su fortuna; o votar por un candidato que tiene toda su vida dedicado a la política y nos dejó mal sabor cuando fue gobernador del D. F. y salió sin rendir cuentas, bloqueando la información por 20 años, que cambia su discurso según las circunstancias y la clase de auditorio, a veces amenazante, a veces amoroso, ¿quién le cree?

¿Y qué decir del abanderado del PRI, que tiene la ventaja de que no obstante que lo apoya el partido en el poder, nos da la impresión de no haberse enriquecido ni cuando trabajó con el Gobierno del PAN ni del PRI, además de no estar afiliado a ningún partido.

Lo que sí les recomiendo a los millennials que ejerzan su voto, para bien o para mal.