Mensaje a la alcaldesa…

Tras las quejas de los conductores por las malas condiciones de la avenida Adolf B. Horn, el Ayuntamiento de Tlajomulco decidió poner manos a la obra con una inversión de casi 200 millones de pesos. Dicen que eso de arreglar a medias no está en su agenda, así que lanzaron el mensaje de que se necesita un plan a corto, mediano y largo plazo.

Y por si no estaba claro, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez aprovechó el inicio de los trabajos para enviar un mensaje directo (pero respetuoso, obvio) a la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura: que también le invierta en su tramo.

¿Le habrá llegado el mensaje? Evidentemente, reparar una avenida a medias deja insatisfechos a los que transitan por esta vía metropolitana.

* * *

Por cierto, ya que mencionamos a Laura Imelda Pérez Segura, ayer decidió proponer al Congreso de Jalisco un generoso descuento del 50% en el recibo de agua cuando llegue turbia o de mala calidad, y del 100% cuando simplemente no llegue.

Con el respaldo de Morena, Hagamos, PT, Futuro y sus regidores, explicó que, aunque desde 2023 ya existe un decreto que autoriza al SIAPA ofrecer descuentos, Tlaquepaque sólo había recibido esta oferta para dos colonias: Zona Centro y Mirador del Tesoro. Pero tras las quejas vecinales, decidieron ampliar el beneficio a 30 colonias, como San Pedrito, El Morito y Lomas del Tapatío.

¿Será que el Congreso les compra la idea? ¡A esperar!

* * *

¡Que no y que no! Para evitar polémica, ayer Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en el que confirma su rechazo al mecanismo de la tómbola para elegir a los jueces y magistrados en Jalisco en 2027. José Luis Tostado, quien es el coordinador parlamentario, dejó claro que la bancada de MC no está dispuesta a dejar el nombramiento “al azar” ni a la “suerte”. Aunque se han analizado las propuestas de todos los grupos, recalcó que para Movimiento Ciudadano, la tómbola es un “no negociable” en la reforma al Poder Judicial.

Si bien se están abriendo para “escuchar todas las propuestas”, la idea de escoger a los futuros juzgadores al estilo “bingo judicial” no les parece lo más adecuado. “¿Apostamos al criterio o a la suerte?”, se preguntan.