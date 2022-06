Memo y Juan

Contra la buena costumbre de la puntualidad, Memo se retrasa un poco, de tal suerte que, a su llegada, Juan le pregunta con preocupación el por qué de su demora.

-No me lo vas a creer, me tardé porque vengo de Tateposco -explica Memo.

- ¿Cómo? -exclama Juan, sorprendido.

-Sí, fíjate que una queridísima amiga me trajo, desde no sé dónde, un par de máscaras que me causaron cierta inquietud y fui a Tateposco, famoso por sus brujos, a pedirle a uno de los chamanes que les diera una revisadita.

- ¡Ja, ja! ¡Pero si tú ni crees en eso! -cuestiona Juan.

-No, pero por si las dudas… Espérate a que te platique lo mejor; resulta que mientras el hechicero preparaba el exorcismo, me dijo: “Oiga licenciado, ¿no quiere que le adivinemos el futuro?” Risueño el niño y le hacen cosquillas. “Ándele pues, deme un adelanto”. A lo que respondió: “Déjeme hablarle a mi señora, que es experta en máscaras y además es vidente”. ¡Imagínate! ¿Conocer nuestro futuro adelantándose al tiempo? Me sudaban las manos, pero aguanté con estoicismo y les pregunté, “¿Qué va a pasar en nuestro país los próximos años?” Contestaron como Pitia, sacerdotisa del oráculo de Delfos: “Vienen tiempos muy difíciles, pero pasarán. En Estados Unidos los republicanos ganarán las elecciones, el presidente López Obrador tendrá dificultades para controlar sus impulsos frente al imperio, pero el peso de los intereses lo doblará y tendremos una sucesión como la de Lázaro Cárdenas”. ¿Tú entiendes eso? Porque yo no.

-La verdad, estoy confundido -comenta Juan -… y ya no están aquí García Oropeza ni el maestro Ayón para preguntarles. Voy a buscar a Juan Toscano para que nos ilustre, seguramente, él podrá descifrarnos este acertijo.

- “Oiga, Don José…” Después de un par de horas, como entre plática y plática nos habíamos echado media botellita de tequila, pues ya era Don José, “¿Cómo ve Jalisco?”. “Mire usted, las cosas en nuestro estado se resolverán de acuerdo a las circunstancias. Pienso que la casa gana, pero como el banco central tiene depósitos importantes en esta sucursal, lo más seguro es que gane el que tenga mayores activos”. Otra vez el lenguaje gelatinoso e ininteligible del oráculo délfico… “Entonces, mi querido Don José, mejor adelántenos algo sobre la pandemia, ¿cuándo se terminará?”. “La pandemia terminará el día que ya no haya contagios, mientras tanto seguirá… ¿Le queda claro?” Yo no sabía si reír o llorar, para entonces, eran las seis de la tarde y andábamos más iluminados que el planeta Venus. En ese momento, Doña Lencha dijo “ya están las máscaras”. Me las entregó, no sin antes cobrar sus sagrados emolumentos y, agarrando de una oreja al brujo, se lo llevó en medio de golpes e improperios, y yo, con mis máscaras en las manos, me quedé tratando de entender a los augures.

-Querido Memo -dijo Juan-, no andes con cuentos, ponte a trabajar y verás que el futuro se vuelve cierto, trata de ser feliz y haz el bien a los demás.