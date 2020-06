"Meditaciones para después de la muerte II"

Entonces hace falta generosidad para que ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, o todos en bola formemos parte del pleno de la orquesta, pues o nos toca tocar o nos toca ser tocados y en caso de no serlo, tendremos un llanto equivalente a las invitaciones colectivas a soltar el moco, en tanto bailamos, porque quién sufre en una fiesta salvo el que la otorga. A los asistentes les vale madre, esos van de gorrones y vamos a ver si siquiera fuimos invitados, porque a los instrumentos nadie los invita y todos asisten, porque lo seguro es que la gorra es más sabrosa, ¿lo sabías? Y así todos tocaron y la orquesta se hizo junto con la votación.

Pero si bien los que celebraron la liturgia sintieron complementada su vida, lo cierto es que cada quien guardó su parte de ceremonia como un homenaje particular al Dios en el que cree, por lo que si de verdad ignoraron al auténtico, no va a suceder nada, porque el grito se dio fuera de zona de exclamaciones y, por tanto, destacan los brindis que debieron hecho las otras gentes a las que no preguntaron nada.

De tal manera que Virgilio consagra a Dante dentro de la línea del dolor y del dolor ajeno, como ramas que se rompen de una unidad cercana al dolor propio o ajeno, siendo una necesidad la rotura de la rama para que cada uno sea un hombre en plenitud en la demostración que se entrega a nuestra madre Venus y ciertamente a los otros dioses en favor del rey de las alturas según se afirma, el más pequeño de los hijos de Príamo y de la que es una historia no necesariamente cierta, se genera un crimen terrible que es el producir a otro un dolor tan pesado que iguala el propio dolor canjeándolo por uno ajeno.

Con lo anterior, resulta imposible expresar con palabras la dolorosa historia que alguien te ordena reavivar pero si tienes tanta curiosidad por conocer la agonía de Ilión, tienes que pensar en el horror y en reunir su duelo. No os fieis troyanos del caballo, que el caballo acabó por mostrar su mentira.

Al suceder la narración como engendro, es muy fácil entender que te están narrando un regreso, sin que importe quién regresa, cómo lo hace o siquiera si alguna vez sucedió o deja huellas tales que no podamos negar la existencia de la ausencia ni del regreso, así, si regresa cumple en sí mismo ese pedazo de existencia.

Aquel hombre se esforzó en realizar la hazaña, acercándose a ti te llevaba sin duda a alguna deidad cercana sin que sus acompañantes quedaran vueltas, cercanas a algunos dioses empezaran a llamar por su nombre a los héroes con voz de sus esposas pero a final de cuentas era el hijo quien buscaba al padre, que en su momento aparecería entregando su realidad.

