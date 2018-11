"Meditaciones aeroportuarias"

Pues empezamos la semana con la noticia previamente evidente de que se cancelará el tan publicitado aeropuerto de Texcoco y se daba luz al esperpento aeroportuario liderado por el aeropuerto de Santa Lucia reforzado con los que se ocupen, que aunque no lo dicen por la “imparcialidad” que mostraron, y que era la decisión que estaba en el corazoncito del actuante electo y su entusiasta equipo, pero no lo hicieron porque les dio la gana, no, elaboraron y pagaron una consulta que fue el medio para que el pueblo bueno se manifestara y ya sabemos que todo acto o voz genial de ellos se deriva y sin necesitar de dicha validación la adoptaron, porque es bueno preguntar y porque le dio su gana.

En virtud de mi nulo conocimiento en la construcción y desarrollo de aeropuertos no puedo opinar y lo que pretendo es mencionar las dudas del último miembro del militante infelizaje acerca de la resolución del tema.

Resulta más que evidente que el programa de López Obrador es borrar en lo posible los programas neoliberales del periodo de Salinas a la fecha, vamos, de eso estamos enterados todos y nadie puede sentirse engañado y así estamos observando la desaparición de todas las pomposamente llamadas reformas estructurales y el de Texcoco es una de ellas.

Por otra parte muchos expertos, apoyados, por las fuerzas vivas, dicen maravillas del proyecto y otro puño de expertos, del líder dicen lo contrario, lo cual, para los que no sabemos consiste en que contra la opinión de cien expertos se enfrenta una cantidad similar de expertos que opinan lo contrario, de modo que quedamos en lo mismo.

En papel, cualquier proyecto es factible, podemos plantear que los aviones aterricen en la azotea de una casa, con argumentos científicos e hipótesis en el papel podemos justificar las variantes. Lo que sí podemos suponer, dada la edad de la que gozan los altos miembros del futuro gobierno, pocos, muy pocos de ellos sobrevivirán, si alguno sobrevive, para verificar si la opción elegida fue o no tan exitosa como creen que será. Y sea como sea no habrá al respecto ni premios ni castigos, la política no tiene tiempo de recordar.

Los privados de iniciativa se echaron encima del futuro tlatoani fáctico (el actual desapareció) diciéndole que aprecie los estudios de ellos y don Andrés tocándose la cartera que tan bien cuida, sólo les dice: aquí los traigo.

Otra cuestión más pueril, porque los futuros funcionarios dicen ser muy honrados y hasta (se dice los trajeron de Marte) y a los que tenían fama de rateros ya se les quitó y ahora son purísimos, pero que cabe mencionar sólo por no dejar, y únicamente como posibilidad es considerar que Texcoco es una vaca muy ordeñada tiene menos leche en tanto que Santa Lucía y anexos es una vaca de leche entera y los recién llegados, que cobrarán bajos sueldos y de algún lado tendrán que sacar a la nueva vaca.

