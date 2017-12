El último gran premio del año celebrado hace menos de un año comprobó los peores miedos de los aficionados al cambio de regulaciones que entraron en vigor en 2017. Cuando los cambios fueron anunciados hace poco más de un año encendieron un foco de esperanza sobre la competencia en la máxima categoría, pero los ingenieros, en su afán y responsabilidad de ganar tiempo en pista, integraron tantos componentes aerodinámicos que al final prohibieron la competencia entre pilotos. La idea no era mala, llantas más anchas que permitan a los pilotos circular en los tiempos que no se lograban desde hace más de una década cuando los monoplazas eran propulsados por los motores V10. Acepto que los autos circulaban mucho más rápido en algunas curvas y en casos extremos habilitaban al piloto a tomar una curva considerada previamente como peligrosa o para valientes con relativa facilidad. Cayeron los récords de pista en la mayoría de los circuitos, sin embargo el espectáculo y competencia perdieron relevancia conforme la temporada terminaba y los ingenieros continúan incrementando la carga aerodinámica.

Hamilton que finalizó segundo criticó el trazado de Yas Marina cuando nunca pudo reducir la distancia con su compañero de equipo para tratar un sobrepaso y el mismo creador y arquitecto del circuito admitió que un cambio mínimo en la pista podría brindar a los pilotos mayores oportunidades de intentar ser más agresivos. Sin embargo, el mismo día del gran premio de Abu Dhabi los presentes en la pista y los televidentes fueron testigos de una de las carreras más emocionantes del año, solamente que no ocurrió en la tarde con los protagonistas de la máxima categoría, si no durante la mañana con talento joven conduciendo la F2. La carrera emocionó de bandera verde a bandera de cuadros y nos regaló uno de los finales más excitantes cuando en la última vuelta Charles Leclerc tomó el liderato después de haber largado en la sexta posición. Entiendo que la Fórmula Uno debe de ser la cima de ingeniería y tecnología, pero también tienen que reconocer el problema que genera para la competencia, monoplazas que no puedan acercarse lo suficiente a sus rivales para generar emoción.

Creo que Liberty Media necesita entender que una de las bases que sostienen su plataforma global es el riesgo que aceptan los pilotos de carreras y la emoción que devenga. La Fórmula Uno está enferma, pero no necesitan buscar muy lejos para encontrar la receta, menos complementos aerodinámicos automáticamente detonaría más agarrones en pista, y por consecuencia, espectáculo.

Por favor Liberty Media no comentan el error de entretenernos con cambios insignificantes como un nuevo logotipo y trabajen por el bienestar del deporte.

Preguntas y comentarios @desdepista