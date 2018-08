Medallas de México en Barranquilla

Finalizaron los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia en esta edición 2018, y de los 43 atletas que representaron a muestro país en la disciplina de atletismo, se lograron 14 medallas en total, sin superar las 29 conseguidas en Veracruz 2014.

Fue una lástima el no completar los cinco países participantes en la Marcha femenil de 20 kilómetros, que nos privó de una presa de oro, con Lupita González (la prueba no se efectuó por reglamento al no tener un mínimo cinco países participantes).

Lo más notable

El triunfo (medalla de oro) de la “Estrella de Jalisco”, Úrsula Patricia Sánchez, en los 10 mil metros, con marca de 33’41.40’’, que además es nueva marca de los Juegos Centroamericanos en 23 ediciones que se ha celebrado esta justa.

En Maratón los dos campeones actuales del Medio Maratón Atlas en las dos ramas consiguieron el oro, con Madaí Pérez, con marca de 2:57’35’’ y Daniel Vargas, con plata, con marca de 2:30’30’’.

Total de Medallas de México

Oros

1. Juan Luis Barrios 10 mil metros

2. Úrsula Patricia Sánchez 10 mil metros

3. Jesús Tonatiuh López 800 metros

4. Diego del Real Lanzamiento de Martillo

5. Fernando Daniel Martínez 1,500 metros

6. José Leyver Ojeda Marcha 50 kilómetros

7. Madaí Pérez Maratón

Platas

1. Zudikey Rodríguez 400 metros con vallas

2. José Eduardo Rodríguez 1,500 metros

3. Daniel Vargas Maratón

Bronces

1. Vianey de la Rosa 10 mil metros

2. Brenda Flores 5 mil metros

3. Víctor Martínez 5 mil metros

4. María Fernanda Orozco Castro Lanzamiento de Bala

Total: 14 medallas (siete oros, tres platas y cuatro bronces).