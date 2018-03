Mayo, límite para entregar lista oficial del Mundial

Todos los equipos participantes en el Mundial de Rusia del presente año tienen hasta el mes de mayo para entregar a la FIFA la lista oficial de los 23 jugadores que los representarán en el evento.

México jugó anoche ante Croacia un partido de preparación, pero me resisto a creer pese a las rotaciones del colombiano Juan Carlos Osorio que no tenga definidos sus 23 jugadores. Más bien ya los tiene contemplados, pero no era el momento de darla a conocer todavía para tener a todos los aspirantes con la ilusión intacta hasta el final y así pudieran dar lo mejor de sí en este cotejo, pero de verdad no me cabe en la cabeza pensar que por una buena o mala actuación anoche ante los croatas, alguno pudiera ganar o perder un sitio en el equipo Tricolor, pues el examen lo realizaron en todo el proceso eliminatorio y los juegos amistosos desde que asumió el cargo en el Tricolor azteca.

Por el contrario, los jugadores pueden tener la angustia provocada por la incertidumbre de no saber si están o no contemplados para el evento mundialista, cuando estamos a 78 días de iniciarlo.

Sinceramente me dejaría una pobre opinión del cuerpo técnico del seleccionado mexicano si efectivamente tuvieron que esperar hasta anoche para tener definidos a los 23 integrantes que irán a Rusia y jugarán en el Grupo F junto con Alemania, Suecia y Corea del Sur.

Sí te creo que tuvieran una duda entre dos jugadores para completar los 23 hombres, pero los 22 restantes ya tendrían que estar bien definidos. Y finalmente, si bien es cierto la elección tiene que ser meticulosa para buscar evitar equivocaciones y llevar a los 23 mejores futbolistas mexicanos del momento, para eso tuvo mucho tiempo y no sólo un partido para tener bien claro quiénes nos representarán en el Mundial de Rusia 2018, iniciando nuestro camino ante el campeón mundial Alemania.

Sólo resta esperar hasta mayo para conocer quiénes serán ya oficialmente los 23 integrantes del equipo mexicano y no descartemos alguna sorpresa, como casi siempre sucede.