¿Más vale prevenir?

En México existe desde hace algunos años la llamada ley de transparencia por la cual todas las instituciones públicas están obligadas a transparentar sus acciones, medida que busca de algún modo contribuir en la lucha contra la corrupción, pues justamente al amparo de la secrecía se han cometido en este país todo tipo de corruptelas. Mientras menos sepa la gente lo que hacen los funcionarios, mejor, máxime que lo que suelen hacer no es como para exhibirse ¿por qué pretende entonces la Suprema Corte de Justicia de la nación escapar a esta norma amparándose por cinco años contra su dictado? Si hasta la Suprema Corte es capaz de semejantes conductas ¿Qué puede esperarse de los demás jueces?

ATALAYA

El dilema del cambio climático mundial

Muchas han sido las advertencias sobre un posible caos climático si no se toman las medidas necesarias para prevenirlo. El Papa Francisco, Xi Jinping, Barack Obama y otros reconocidos líderes y personalidades mundiales y el fondo Monetario Internacional ha declarado que las riquezas mundiales podrían evaporarse si no se detiene el calentamiento global. Poco es lo que se ha logrado hasta ahora, a pesar de la movilización internacional y las medidas ya asumidas en varios países.

Es un hecho que la temperatura del planeta ha aumentado con relación a las tenidas en los 80 y 90 del pasado siglo. Muchos países han tomado la iniciativa de reducir las emisiones de gases contaminantes y la recién terminada cumbre climática de París, indiscutiblemente que logró serios avances en la materia, si bien no fue posible asumir un protocolo definitivo y global para combatir el calentamiento global. Lo más importante resultó el acuerdo para no permitir que la temperatura mundial se incremente en dos grados centígrados, con referencia a la registrada antes de la Revolución Industrial, dado que científicos reconocidos afirman que cualquier temperatura mayor a esa, sería devastadora.

La realidad es que no cuenta con los compromisos y acuerdos vinculatorios que obliguen a todos los países a no rebasar la medida de los dos grados mencionada. Los cambios en la atmósfera del nivel da bióxido de carbono han existido por siglos, pero lo grave es que anualmente se emiten dos mil gigatoneladas del mismo gas, lo que significa que en menos de veinte años se llegaría al incremento de los dos grados indicados, con los peligros climáticos que esto significa. Por otra parte la estabilización de las emisiones peligrosas, significa que se mantienen los actuales niveles, que de por sí son ya elevados. El problema de disminuirlos por debajo de los actuales niveles subsiste y representa un serio contratiempo para el control del calentamiento del planeta.

Otro contratiempo de consideración reside en los desniveles del control de emisiones contaminantes, en los países ricos y en los países menos desarrollados, lo que plantea dificultades muy serias en lograr una solución eficaz mundialmente. Para algunos países de las zonas más frías, el calentamiento puede ser una ayuda para cosechar más y que sus mares cuenten con más peces, pero en realidad el aumento de la temperatura provocará más efectos nefastos que beneficios para ciertas áreas, sobre todo en materia de desertificación, ausencia de lluvias y sequías prologadas, al igual que torrenciales aguaceros e inundaciones. Igualmente el calentamiento representa la fuga de gases dañinos que se encuentran por debajo de las aguas marinas, que vendrían a envenenar la atmósfera del planeta hasta hacerla irrespirable.

La humanidad debe encontrar nuevos sistemas para controlar la energía que requiere, dado que la eólica y solar resultan sumamente costosas y limitadas. Se debe invertir más dinero en la investigación para obtener sistemas mejores de ahorro energético y de producción de energía para todas las latitudes. Por otra parte se deben adaptar los granos y vegetales para que resistan los efectos de invernadero con éxito, de manera que las cosechas sean redituables y sanas. Tanto la flora como la fauna de determinadas regiones deberán ser ayudadas para aclimatarse, o cambiarlas de hábitat.

El cambio climático es un enorme problema pero sumamente lento, afectará por tanto a muchas generaciones, por lo que es importante atacarlo en su totalidad.

por Sergio López Rivera

REGIONES

Se imponen tendencias proteccionistas

Amenazas de guerra comercial de Estados Unidos afectan a la economía mundial. Quizá los efectos más serios sean la masiva deslocalización de las empresas y la desconfianza. Esta tendencia proteccionista es acompañada por otros cambios abruptos en las actividades tradicionales, se eligen otros destinos de las inversiones, y estos cambios traen consigo que las negociaciones económico políticas abran una arena de negociación distinta. Pero, con estas intensas tensiones comerciales, surgen otras oportunidades/dificultades para los negocios que pueden cambiar la correlación de fuerzas.

Aunque las previsiones del comportamiento del PIB de las principales economías en el 2019, oscilan entre 2.9 y 2.7% para Estados Unidos, se prevé que España sostendrá su 2.8%, mientras que para Francia e Italia se prevé una desaceleración del 2.4 al 1.8 por ciento. Y se estima que China mantendrá un ritmo ligeramente menor y la India se prevé que acelere su economía. México, Argentina y Brasil, entre los países emergentes de América latina, enfrentarán rezagos por el endurecimiento de la política monetaria y las medidas proteccionistas de Estados Unidos.

En este contexto, organismos financieros internacionales como el FMI, declaran que promover el crecimiento sostenido del comercio mundial de bienes y servicios sigue siendo esencial para mantener la expansión económica. No obstante, las tendencias contra-liberales del comercio mundial harán difícil mantener la apertura comercial vigente hasta hace poco y evitar las medidas proteccionistas unilaterales que han lanzado los Estados Unidos en contra de sus principales socios comerciales, México incluido, y evitar la recesión prevista al 2020.

Por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

Los 90 de don Arnulfo

El tema de hoy amerita un prolegómeno. El pasado jueves 19 del mes en curso, al abrir la agenda electrónica para planear el día, me encontré con un dato curioso, que entre los demás anotados, llamó especialmente mi atención… un aniversario, referido al 19 de julio de 1928. Los dos buenos amigos, relacionados con el instituto al que habré de referirme, ya son maduros, pero aún no llegan a tanto; la honorable institución –por ellos fundada– es obviamente, como quien dice, actual. El cumpleaños de uno es en abril, y el otro –ávido comunicador– siempre nos recuerda, con la debida antelación, que el suyo es en enero.

Dispuesto a no dejar en pausa mi curiosidad, me comuniqué telefónicamente con Jasso, y tras los saludos de costumbre y la sorpresa por mi llamada, me ratificó que celebrábamos nueve décadas del natalicio de don Arnulfo Villaseñor Saavedra; en su tiempo, dilecto e inolvidable alcalde de la Perla Tapatía. Sin duda, uno de los mejores y más eficientes, que la gran urbe ha tenido.

Al colgar el teléfono, tras los comentarios rojinegros de rigor, y los saludos para Eugenio y don José Rosario; vino a mi mente, aquel primer pensamiento que me atrapó hace unos días, al estrenar un software que me obsequiaron para mi tableta, y que sirve para armar coloridos rompecabezas, de hermosos paisajes, obras arquitectónicas o cuadros famosos. Al estar armando –como quien dice, el de prueba– en lo primero que pensé, fue en aquella excelente semblanza de don Arnulfo, con la cual Eugenio Ruiz Orozco, nos cautivó –hará una docena de años– en el auditorio Cristóbal de Oñate, de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Conferencia magistral, acuciosamente preparada por el digno alumno de su maestro, como él mismo le define, de entrada; además de otra decena de visiones o enfoques, con los cuales describe a tan admirable y multifacético personaje. Una de ellas, en particular, me lo grabó de manera perenne en la memoria: don Arnulfo, el “armador de rompecabezas”… “Y ¿qué es la sociedad sino un gran rompecabezas?... Paciencia, perseverancia, capacidad de abstracción y de síntesis, liderazgo y amor –entre otros componentes– se reclaman del servidor público. Por eso, no cualquiera puede ser político. Sí, sin duda, los tiempos actuales lo demuestran, cualquiera puede ocupar el asiento de la silla; pero gobernar, conducir, llevar a, lograr la justicia social, el bien común o trascender –en el mejor de los sentidos– es privilegio de unos cuantos. Dentro de ellos, don Arnulfo, tiene un sitio entre los mejores”.

El mejor testimonio de su trascendencia y vocación de servicio, es la obra de mayor inversión en su período gubernamental; de la cual, Eugenio resalta con cabal conocimiento de causa: “…los recursos que aplicó, no provinieron de empréstito alguno, fueron propios del Ayuntamiento de esta muy noble y leal ciudad. ¿Sería que tenía la habilidad de multiplicar los peces?”

En su memoria fundaron el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra, que preside Eugenio y dirige Herminio; creado con la intención de acercar a los jóvenes a las mejores causas y ejemplos de nuestra sociedad, así como al conocimiento de los personajes que –como el propio don Arnulfo– se han distinguido en la vida pública de nuestro país.

A nueve décadas de su natalicio, recordemos que hay tantas cosas para contar y tantas charlas por desempolvar… Bien vale la pena –buen par de amigos, emprendedores como el que más– acosen a don José Rosario, con esa tenacidad que les distingue, para que escriba sus memorias, de similar cifra de tiempo (en verso, prosa u homilía; vendría siendo lo de menos). Que simplemente cumpla, con oficio tan divino; para lo cual –nos consta– oficio es lo que le sobra…

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Remplazos y ratificaciones

El ambiente político resulta incierto por remplazos con el nombramiento de personas encargadas de cumplir tareas en lo económico y la seguridad principalmente. Hay cincuenta prioridades mencionadas por el Presidente electo, a partir del primero de diciembre con modificaciones a la estructura gubernamental.

Las ratificaciones comprenden senadores y diputados que habrán de enfrentar retos con una mayoría, como se daba en el pasado del Partido en el poder, que ahora es minoría inquieta y en algunos casos con fuerte desintegración. La actitud de la población tiene la palabra para exigir con prudencia en espera de soluciones efectivas

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez