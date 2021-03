Marvin Hagler, grandeza

Roberto “Manos de Piedra” Durán, Thomas Hearns, "Sugar" Ray Leonard y Marvin Hagler. Qué grandeza reunida en los años 1980. Los cuatro astros se conocieron en los cuadriláteros para presentar calidad, exhibiciones que hoy son obras de culto del boxeo global de todos los tiempos.

El “Maravilloso” Hagler, campeón mundial Mediano CMB y AMB, le ganó a Roberto Durán y a Hearns, perdió con Leonard. Desde que conquistó el campeonato del mundo a Alan Minter en Wembley, Inglaterra en 1980, construyó un imperio. Siempre trepaba a los tinglados calvo, apariencia que proyectaba temor a sus adversarios, de guardia zurda, cargaba poder en su mano derecha.

Después de superar al panameño “Manos de Piedra”, el techo de Hagler se llamaba Thomas Hearns. La noche del 15 de abril de 1985 las leyendas paralizaron al mundo, choque en todo lo alto, y Hagler desbarató a "La Cobra de Detroit” en Las Vegas. Electrizante demostración que no duró ni nueve minutos. Desde el primer campanazo calaron manos, dice el promotor Bob Arum que se detestaban. Hearns cayó noqueado en el tercer episodio.

Parecía que ya no había contrincantes para el “Maravilloso”, tiempos en los que empezó a rumorearse que sacarían del retiro a otro astro. La industria del boxeo había encendido la maquinaria publicitaria para una pelea fantástica, Marvin Hagler-Carlos Monzón, no pasó nada, al nacido en Santa Fe, Argentina, considerado el mejor peso Mediano de la década de 1970, no le interesó regresar a los cuadriláteros.

Sólo quedaba Ray Leonard, quien se había retirado del boxeo por desprendimiento de retina, reapareció después de tres años para el enfrentamiento en la cumbre que se celebró en Las Vegas en 1987, le ganó a Hagler por decisión dividida. Tras bajar del encordado, el “Maravilloso” anunció su retiro.

Marvin “Maravilloso” Hagler, falleció el sábado 13 de marzo a la edad de 66 años. Fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York en 1993. En más de 14 años como profesional terminó con foja de 67-3-2, con 52 nocauts. Y por ahí estaré atisbando.